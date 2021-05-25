В Івано-Франківську побили медика, яка приїхала на виклик до ромів
У Івано-Франківську побили медика швидкої допомоги, яка приїхала за викликом мешканців ромського поселення
Про це пише RegioNews з посиланням на повідомлення омбудсмена Людмили Денісової.
Зазначається, що син жінки, яка потребувала медичної допомоги, вийшов назустріч лікарям у стані алкогольного сп’яніння.
"Надалі між чоловіком та лікаркою виник конфлікт, після чого він її вдарив. Як повідомляють у поліції, у медикині легкі тілесні ушкодження", - повідомила Денісова.
На місце події прибула поліція, яка доставила зловмисника до Івано-Франківського міського відділу поліції. Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження за статтею "умисне легке тілесне ушкодження".
Нагадаємо, нещодавно на Харківщині напали на бригаду "швидкої".
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