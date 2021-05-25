В Івано-Франківську побили медика, яка приїхала на виклик до ромів

У Івано-Франківську побили медика швидкої допомоги, яка приїхала за викликом мешканців ромського поселення

Про це пише RegioNews з посиланням на повідомлення омбудсмена Людмили Денісової.

Зазначається, що син жінки, яка потребувала медичної допомоги, вийшов назустріч лікарям у стані алкогольного сп’яніння.

"Надалі між чоловіком та лікаркою виник конфлікт, після чого він її вдарив. Як повідомляють у поліції, у медикині легкі тілесні ушкодження", - повідомила Денісова.

На місце події прибула поліція, яка доставила зловмисника до Івано-Франківського міського відділу поліції. Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження за статтею "умисне легке тілесне ушкодження".

Нагадаємо, нещодавно на Харківщині напали на бригаду "швидкої".