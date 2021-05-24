Проти нардепа Тищенка відкрите кримінальне провадження за його дії на 87-му виборчому окрузі

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До реєстру досудових розслідувань внесено відомості за фактом перешкоджання роботі виборчої комісії народним депутатом Миколою Тищенком

Про це йдеться у витягу з єдиного реєстру досудових розслідувань, який є в розпорядженні видання КУРС, передає RegioNews.

Кримінальне провадження відкрили за ч. 3 ст. 157 ККУ (перешкоджання роботі виборчої комісії за попередньою змовою групи осіб).

Провадження відкрили 6 травня за заявами двох членів окружної виборчої комісії – Ольги Лугової та Артура Дороніна.

Йдеться про події, коли, 30 березня у ОВК №87 приїхав десант народних депутатів від "Слуги народу" на чолі з Миколою Тищенком.

Тоді рух "Чесно" заявив, що депутатський десант відправили для зриву підрахунку голосів і очолив його нардеп Микола Тищенко.

Спершу нардеп не знав, де опинився. Прикарпаття плутав із Закарпаттям. Таке буває, коли в партії невдало обирають лідера десантної групи. Політик вирішив, що він має право вимагати журналістські посвідчення, вилучати їх, перевіряти на справжність, вимагати паспорти, проводити обшук людей з метою пошуку зброї, – йшлося в повідомленні.

Як повідомлялося, 31 березня в ОВК №87 на Івано-Франківщині блокується підрахунок голосів. Під приміщенням ОВК натовп, всередині – невідомі.

1 квітня озброєні спецназівці ввірвались в приміщення виборчої комісії на Прикарпатті. Частину присутніх вивели з приміщення.

Результати виборів на цьому окрузі не встановлені і досі: 19 травня ЦВК склала новий протокол щодо виборів на 87 окрузі і визнала Вірастюка обраним нардепом, а 24 травня суд вдруге визнав недійсним обрання Вірастюка нардепом. Верховний Суд скасував протокол Центральної виборчої комісії від 19 травня 2021 року, яким було визнано перемогу на проміжних виборах в Івано-Франківській області Василя Вірастюка.

Сьогодні повідомлялося, що у ЦВК планують оскаржити нове рішення суду щодо невизнання Вірастюка нардепом.