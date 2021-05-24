13:37  24 травня
Скляров та Ксьонзенко оскаржили звільнення з посад у Київоблраді
14:17  24 травня
Ляшко розповів, скільки заступників Степанова залишить на посадах
17:52  24 травня
Війна на Донбасі: бойовики чотири рази зірвали "тишу", у ЗСУ - без втрат
UA | RU
UA | RU
24 травня 2021, 22:15 239

Проти нардепа Тищенка відкрите кримінальне провадження за його дії на 87-му виборчому окрузі

24 травня 2021, 22:15 239
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

До реєстру досудових розслідувань внесено відомості за фактом перешкоджання роботі виборчої комісії народним депутатом Миколою Тищенком

Про це йдеться у витягу з єдиного реєстру досудових розслідувань, який є в розпорядженні видання КУРС, передає RegioNews.

Кримінальне провадження відкрили за ч. 3 ст. 157 ККУ (перешкоджання роботі виборчої комісії за попередньою змовою групи осіб).

Провадження відкрили 6 травня за заявами двох членів окружної виборчої комісії – Ольги Лугової та Артура Дороніна.

Йдеться про події, коли, 30 березня у ОВК №87 приїхав десант народних депутатів від "Слуги народу" на чолі з Миколою Тищенком.

Тоді рух "Чесно" заявив, що депутатський десант відправили для зриву підрахунку голосів і очолив його нардеп Микола Тищенко.

Спершу нардеп не знав, де опинився. Прикарпаття плутав із Закарпаттям. Таке буває, коли в партії невдало обирають лідера десантної групи. Політик вирішив, що він має право вимагати журналістські посвідчення, вилучати їх, перевіряти на справжність, вимагати паспорти, проводити обшук людей з метою пошуку зброї, – йшлося в повідомленні.

Як повідомлялося, 31 березня в ОВК №87 на Івано-Франківщині блокується підрахунок голосів. Під приміщенням ОВК натовп, всередині – невідомі.

1 квітня озброєні спецназівці ввірвались в приміщення виборчої комісії на Прикарпатті. Частину присутніх вивели з приміщення.

Результати виборів на цьому окрузі не встановлені і досі: 19 травня ЦВК склала новий протокол щодо виборів на 87 окрузі і визнала Вірастюка обраним нардепом, а 24 травня суд вдруге визнав недійсним обрання Вірастюка нардепом. Верховний Суд скасував протокол Центральної виборчої комісії від 19 травня 2021 року, яким було визнано перемогу на проміжних виборах в Івано-Франківській області Василя Вірастюка.

Сьогодні повідомлялося, що у ЦВК планують оскаржити нове рішення суду щодо невизнання Вірастюка нардепом.

вибори округ№87 Прикарпаття Микола Тищенко кримінал

У ВСУ підтвердили, що скасували рішення ЦВК про обрання Вірастюка нардепом
24 травня 2021, 13:59
Нардеп Тищенко отримав догану за вечірку у карантин
21 травня 2021, 09:44
Зеленський впевнений, що на довиборах в Раду переміг Вірастюк
20 травня 2021, 15:40
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
Всі відео »
Як Кирило Тимошенко "росте" за рахунок рейтингу Зеленського
Третій фронт Зеленського: Навіщо президенту війна проти Кличка
Всі публікації »
Володимир Цибулько
Світлана Крюкова
Віталій Бала
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua