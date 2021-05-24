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24 травня 2021, 13:22 60

У ЦВК планують оскаржити нове рішення суду щодо невизнання Вірастюка нардепом

24 травня 2021, 13:22 60
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Фото: з відкритих джерел
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У Центральній виборчій комісії прокоментували рішення Верховного суду про скасування протоколу від 19 травня, яким було визнано перемогу на проміжних виборах в Івано-Франківській області Василя Вірастюка

Як передає RegioNews, про це повідомляє "Радіо Свобода".

Отримали сьогодні рішення про скасування постанови ЦВК від 19 травня. Вивчаємо зараз цю ухвалу, і будемо вирішувати щодо можливості оскарження її в апеляційному порядку", - заявили у ЦВК.

У разі, якщо ЦВК або команда Василя Вірастюка подаватимуть апеляцію - справу переглядатиме Велика палата Верховного суду, а її рішення буде остаточним.

Нагадаємо, 23 травня Верховний Суд вдруге визнав недійсним обрання Вірастюка нардепом.

Раніше повідомлялось, що 22 квітня ЦВК офіційно визнала обрання Вірастюка народним депутатом. Результати виборів упродовж тривалого часу оскаржували у судах різних інстанцій.

Раніше щодо виборів на 87 окрузі Верховний Суд підтвердив правомірність дій ЦВК. Верховний Суд не погодився з висновками суду першої інстанції.

19 травня ЦВК склала новий протокол щодо виборів на 87 окрузі і визнала Вірастюка обраним нардепом.

Відразу ж стало відомо, що визнання Вірастюка нардепом знову оскаржуватимуть у суді. Кандидат у народні депутати по округу № 87 Олександр Шевченко планує оскаржити в суді рішення ЦВК про визнання переможцем проміжних виборів в Івано-Франківській області Василя Вірастюка.

Читайте також: Глухий кут на 87-му окрузі. Три варіанти для розв'язання проблеми імені Вірастюка-Шевченка.

Василь Вірастюк ЦВК суд вибори Кандидат

 
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