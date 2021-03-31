В ОВК №87 на Івано-Франківщині блокується підрахунок голосів

Під приміщенням ОВК натовп, всередині – невідомі

Під приміщенням ОВК натовп, всередині – невідомі

Фото ПІК

Як стверджують у «слуг народу», всередині окружної виборчої комісії №87 – сторонні, які чинять тиск на комісію.

Про це сказав нардеп від "Слуги народу" Юрій Камельчук у коментарі PavlovskyNews, передає RegioNews.

Юрій Камельчук заявив, що нардепи від його політсили, які прибули для дослідження ситуації з цією ОВК, насамперед мають з’ясувати, куди пропав голова ОВК і її члени, а далі – чи є всередині ОВК сторонні, які можуть чинити тиск на роботу комісії.

Кажуть, там люди невідомого походження, на вигляд тітушки, ще й озброєні, - уточнив Камельчук.

Під приміщенням дільниці вже зібрався натовп, а всередині один з лідерів передвиборчої гонки Олександр Шевченко звинувачує членів ОВК у підтримці провладного кандидата Василя Вірастюка і відсторонення їх через це від роботи, що призвело до блокування комісії. Люди не можуть зараз здати протоколи і скаржаться на те, що втомилися чекати початку роботи ОВК.

Як повідомлялося, на Прикарпатті зник голова комісії, "слуги" вирушили в регіон слідкувати за ситуацією. Комісія порахувала тільки 67% голосів виборців.

Також Кошулинський заявляє про масові порушення на окрузі №87 і вимагає перевиборів. Кандидат каже про підкуп виборців, порушення на дільницях і зараз в ОВК.