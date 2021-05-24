У ВСУ підтвердили, що скасували рішення ЦВК про обрання Вірастюка нардепом

Фото з відкритих джерел

У Касаційному адміністративному суді у складі Верховного Суду підтвердили, що за позовом кандидата Олександра Шевченка до Центральної виборчої комісії скасували протокол ЦВК від 19 травня про визнання Василя Вірастюка обраним народним депутатом

Про це пише RegioNews з посиланням на "Укрінформ".

Зазначається, що відповідне рішення колегія суддів під головуванням Олени Губської ухвалила 23 травня.

"Верховний Суд ухвалив рішення, яким визнав протиправним дії ЦВК щодо встановлення результатів виборів народного депутата в одномандатному виборчому окрузі №87, а також визнав протиправним і скасував протокол результатів виборів від 19 травня 2021 року з поміткою "уточнений”, - сказали в суді.

Крім того, суд зобов’язав поліцію вжити дії щодо встановлення результатів виборів народного депутата. Це рішення може бути оскаржене у Великій палаті Верховного Суду.

Нагадаємо, 22 квітня ЦВК офіційно визнала обрання Вірастюка народним депутатом. Результати виборів упродовж тривалого часу оскаржували у судах різних інстанцій.

Раніше щодо виборів на 87 окрузі Верховний Суд підтвердив правомірність дій ЦВК. Тоді Верховний Суд не погодився з висновками суду першої інстанції.

19 травня ЦВК склала новий протокол щодо виборів на 87 окрузі і визнала Вірастюка обраним нардепом.

Одразу ж стало відомо, що визнання Вірастюка нардепом знову оскаржуватимуть у суді.

Читайте також: Глухий кут на 87-му окрузі. Три варіанти для розв'язання проблеми імені Вірастюка-Шевченка