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01 квітня 2021, 12:01 39

Озброєні спецназівці ввірвались в приміщення виборчої комісії на Прикарпатті

01 квітня 2021, 12:01 39
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Частину присутніх вивели з приміщення
Частину присутніх вивели з приміщення
Фото: скріншот відео
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У Надвірну Івано-Франківської області, де триває підрахунок голосів на проміжних виборах у Раду, прибули кілька десятків спецпризначенців та заблокували приміщення окружної виборчої комісії № 87.

Про це повідомляє місцеве видання Курс, передає RegioNews.

Близько сотні озброєних автоматами, в повному бойовому екіпіруванні спецпризначенців прибули в Надвірну приблизно о 6 ранку. Бійці взяли під контроль приміщення ОВК, вивели майже всіх присутніх, крім представників ДВК, які вже четверту добу не можуть здати протоколи з виборчих дільниць", - йдеться у повідомленні.

Близько десятка мікроавтобусів зі включеними спецсигналами приїхали в Надвірну в супроводі автомобілів поліції.

Зазначається, що квартал оточено по периметру.

Нагадаємо, ЦВК знову змінила голову виборчої комісії на окрузі №87 - уже вдруге за два дні.

31 березня ОВК відновила роботу і зразу ж взяла "тайм-аут”.

вибори Івано-Франківськ ОВК комісія спецоперація голосування

 
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