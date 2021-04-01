Озброєні спецназівці ввірвались в приміщення виборчої комісії на Прикарпатті

Про це повідомляє місцеве видання Курс, передає RegioNews.

Близько сотні озброєних автоматами, в повному бойовому екіпіруванні спецпризначенців прибули в Надвірну приблизно о 6 ранку. Бійці взяли під контроль приміщення ОВК, вивели майже всіх присутніх, крім представників ДВК, які вже четверту добу не можуть здати протоколи з виборчих дільниць", - йдеться у повідомленні.