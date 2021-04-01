Озброєні спецназівці ввірвались в приміщення виборчої комісії на Прикарпатті
У Надвірну Івано-Франківської області, де триває підрахунок голосів на проміжних виборах у Раду, прибули кілька десятків спецпризначенців та заблокували приміщення окружної виборчої комісії № 87.
Про це повідомляє місцеве видання Курс, передає RegioNews.
Близько сотні озброєних автоматами, в повному бойовому екіпіруванні спецпризначенців прибули в Надвірну приблизно о 6 ранку. Бійці взяли під контроль приміщення ОВК, вивели майже всіх присутніх, крім представників ДВК, які вже четверту добу не можуть здати протоколи з виборчих дільниць", - йдеться у повідомленні.
Близько десятка мікроавтобусів зі включеними спецсигналами приїхали в Надвірну в супроводі автомобілів поліції.
Зазначається, що квартал оточено по периметру.
Нагадаємо, ЦВК знову змінила голову виборчої комісії на окрузі №87 - уже вдруге за два дні.
31 березня ОВК відновила роботу і зразу ж взяла "тайм-аут”.