Нардеп Тищенко отримав догану за вечірку у карантин

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Народному депутату від партії "Слуга народу" Миколі Тищенку була оголошена догана за вечірку під час локдауну, яку він влаштував до дня народження своєї дружини

Як передає RegioNews, про це у коментарі "Радіо Свобода" розповів голова фракції "слуг" Давид Арахамія.

Так. Було одноголосно проголосовано за рішення офіційно винести йому догану", - зазначив він.

Окрім того, зазначається, що дану інформацію підтвердили нардепи від монобільшості Олександр Качура та Євгенія Кравчук.

Також повідомляється, що не зважаючи на догану, Тищенко зберігає свої внутрішньопартійні посади та залишається заступником голови фракції у парламенті.

Нагадаємо, нардеп Тищенко в локдаун влаштував пишне святкування на честь своєї дружини. Гості вечірки були без масок і не дотримувалися карантинних обмежень.

Згодом у "Слуги народу" обіцяли, що подумають над санкціями до нардепа Тищенка за вечірку в розпал локдауну. Потрібно спочатку розібратися в ситуації, вважають у партії.