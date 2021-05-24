13:37  24 мая
Скляров и Ксензенко обжаловали увольнение с должностей в Киевоблсовете
14:17  24 мая
Ляшко рассказал, сколько заместителей Степанова оставит на должностях
17:52  24 мая
Война на Донбассе: боевики четыре раза сорвали "тишину", в ВСУ - без потерь
UA | RU
UA | RU
24 мая 2021, 22:15 247

Против нардепа Тищенко открыто уголовное производство за его действия на 87-м избирательном округе

24 мая 2021, 22:15 247
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В реестр досудебных расследований внесены сведения по факту препятствования работе избирательной комиссии народным депутатом Николаем Тищенко

Об этом говорится в выписке из единого реестра досудебных расследований, который есть в распоряжении издания КУРС, передает RegioNews.

Уголовное производство открыли по ч. 3 ст. 157 УК (препятствование работе избирательной комиссии по предварительному сговору группы лиц).

Производство открыли 6 мая по заявлениям двух членов окружной избирательной комиссии – Ольги Луговой и Артура Доронина.

Речь идет о событиях, когда 30 марта в ОИК №87 приехал десант народных депутатов от "Слуги народа" во главе с Николаем Тищенко.

Тогда движение "Честно" заявило, что депутатский десант отправили для срыва подсчета голосов и возглавил его нардеп Николай Тищенко.

Сначала нардеп не знал, где оказался. Прикарпатье путал с Закарпатьем. Такое бывает, когда в партии неудачно выбирают лидера десантной группы. Политик решил, что он имеет право требовать журналистские удостоверения, изымать их, проверять на подлинность, требовать паспорта, проводить обыск с целью поиска оружия, – говорилось в сообщении.

Как сообщалось, 31 марта в ОИК №87 на Ивано-Франковщине блокируется подсчет голосов. Под помещением ОИК толпа, внутри – неизвестные.

1 апреля вооруженные спецназовцы ворвались в помещение избирательной комиссии на Прикарпатье. Часть присутствующих вывели из помещения.

Результаты выборов на этом округе не установлены до сих пор: 19 мая ЦИК составила новый протокол по выборам на 87 округе и признала Вирастюка избранным нардепом, а 24 мая суд второй раз признал недействительным избрание Вирастюка нардепом. Верховный Суд отменил протокол Центральной избирательной комиссии от 19 мая 2021 года, которым была признана победа на промежуточных выборах в Ивано-Франковской области Василия Вирастюка.

Сегодня сообщалось, что в ЦИК планируют обжаловать новое решение суда о непризнании Вирастюка нардепом.

выборы округ№87 Прикарпатье Николай Тищенко криминал

В ВСУ подтвердили, что отменили решение ЦИК об избрании Вирастюка нардепом
24 мая 2021, 13:59
Нардеп Тищенко получил выговор за вечеринку в карантин
21 мая 2021, 09:44
Зеленский уверен, что на довыборах в Раду победил Вирастюк
20 мая 2021, 15:40
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
Все видео »
Как Кирилл Тимошенко "растет" за счет рейтинга Зеленского
Третий фронт Зеленского: Зачем президенту война против Кличко
Все публикации »
Владимир Цыбулько
Светлана Крюкова
Виталий Бала
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua