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20 травня 2021, 15:40 17

Зеленський впевнений, що на довиборах в Раду переміг Вірастюк

20 травня 2021, 15:40 17
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Фото: із відкритих джерел
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Президент України Володимир Зеленський заявив, що проміжні вибори в Раду в окрузі №87 Івано-Франківської області відбулися відповідно до закону

Про це він сказав під час пресконференції, передає RegioNews.

Я впевнений, що Центральна виборча комісія діяла згідно з українським законодавством. Я впевнений, що Василь Вірастюк переміг у цьому регіоні", - сказав Зеленський.

Він звинуватив інших кандидатів у створенні "антимайдану” під час підрахунку голосів, і пояснив, чому приміщення ОВК брали в кільце працівники СБУ.

Я хочу нагадати вам, чому там були правоохоронці: тому що приїхали з паном Шевченком (кандидат від партії "За майбутнє" Олександр Шевченко - ред.) на дільницю 200 людей зі зброєю, в спортивних костюмах... Це громадяни України, але це не суспільство. Суспільство обрало Вірастюка, а працювати дільниці не давали саме ці молодчики", - сказав глава держави.

Нагадаємо, ОПОРА вважає, що на окрузі № 87 слід провести повторні вибори. Ситуація зі встановленням результатів виборів на окрузі № 87 в Івано-Франківській області повинна бути вирішена шляхом повторних виборів, йдеться в заяві Громадянської мережі "Опора".

Раніше, 19 травня ЦВК склала новий протокол з виборів на 87 окрузі і визнала Вірастюка обраним нардепом.

Відразу ж стало відомо, що визнання Вірастюка нардепом знову оскаржуватимуть у суді. Кандидат у народні депутати по округу № 87 Олександр Шевченко планує оскаржити в суді рішення ЦВК про визнання переможцем проміжних виборів в Івано-Франківській області Василя Вірастюка.

Івано-Франківська область Володимир Зеленський вибори Василь Вірастюк голосування заява

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