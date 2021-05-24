Нардеп Шевченко завдав шкоди міжнародному іміджу України - Корнієнко

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Народний депутат Євген Шевченко, якого виключили з фракції "Слуга народу", завдав шкоди міжнародному іміджу України, вважає перший заступник голови фракції та голова однойменної партії Олександр Корнієнко.

Як передає RegioNews, цю заяву голови партії "Слуга народу" Олександра Корнієнка цитує пресслужба партії.

Своїми діями пан Шевченко поставив під загрозу відносини України із міжнародними партнерами, а також завдав шкоди міжнародному іміджу України як передбачуваного партнера із послідовною політикою, що керується демократичними європейськими цінностями, - сказав Корнієнко.

Перший заступник голови фракції наголосив, що партія поважає право на власну політичну позицію, але вона не може суперечити основним принципам політики партії і президента, тим більше виправдовувати дії, що дискредитують політичну силу та главу держави.

За його словами, Шевченко також дозволяв собі заяви у сфері зовнішньої політики, які не були погоджені ні з президентом України, ні з міністерством закордонних справ.

Ми послідовно демонструємо нашу політичну позицію, і якщо людина її не підтримує, цілком логічно, що вона відправляється у самостійне плавання. До того ж, судячи з Telegram-каналу Євгена Шевченка, він дуже радий цьому і готовий далі робити політичну кар’єру, - зазначив Корнієнко.

Народний депутат пояснив, що оскільки Шевченко виграв вибори на мажоритарному виборчому окрузі, то він залишиться працювати у Верховній Раді.

У фракції "Слуга народу" він з’явився завдяки тому, що за нього проголосували люди. Звісно, ми не можемо примусити його піти з парламенту, бо він мажоритарник. До слова, ми свідомо виступаємо за скасування мажоритарки. Думаю, що наступні вибори до Верховної Ради мають пройти за пропорційною системою, це буде страховкою від політичної корупції, - підсумував Корнієнко.

Як повідомлялося, сьогодні народного депутата Шевченка виключили з фракції "Слуга народу". Фракція, зібравши необхідну кількість підписів, виключила його зі своїх лав.

Це сталося через те, що 20 квітня нардеп від "Слуги народу" приїхав на зустріч до президента Білорусі. Зустріч проходила у палаці Лукашенка у Мінську.

Згодом повідомлялося, що "Слуга" Шевченко, який зустрівся з Лукашенком, буде збирати підписи за своє виключення із фракції. Керівництво фракції вважає, що нардеп "поліз не на своє поле".