13:37  24 мая
Скляров и Ксензенко обжаловали увольнение с должностей в Киевоблсовете
14:17  24 мая
Ляшко рассказал, сколько заместителей Степанова оставит на должностях
17:52  24 мая
Война на Донбассе: боевики четыре раза сорвали "тишину", в ВСУ - без потерь
UA | RU
UA | RU
24 мая 2021, 18:01 3

Исключенный из фракции "Слуга народа" нардеп Шевченко нанес ущерб международному имиджу Украины, - Корниенко

24 мая 2021, 18:01 3
Читайте також українською мовою
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Народный депутат Евгений Шевченко, которого исключили из фракции "Слуга народа", нанес вред международному имиджу Украины, считает первый замглавы фракции и глава одноименной партии Александр Корниенко.

Как передает RegioNews, это заявление председателя партии "Слуга народа" Александра Корниенко цитирует пресс-служба партии.

Своими действиями господин Шевченко поставил под угрозу отношения Украины с международными партнерами, а также нанес вред международному имиджу Украины как предсказуемого партнера с последовательной политикой, которая руководствуется демократическими европейскими ценностями, - сказал Корниенко.

Первый заместитель председателя фракции подчеркнул, что партия уважает право на собственную политическую позицию, но она не может противоречить основным принципам политики партии и президента, тем более оправдывать действия, дискредитирующие политическую силу и главу государства.

По его словам, Шевченко также позволял себе заявления в сфере внешней политики, которые не были согласованы ни с президентом, ни с министерством иностранных дел.

Мы последовательно демонстрируем нашу политическую позицию, и если человек ее не поддерживает, вполне логично, что она отправляется в самостоятельное плавание. К тому же, судя по Telegram-каналу Евгения Шевченко, он очень рад этому и готов дальше делать политическую карьеру, - отметил Корниенко.

Народный депутат пояснил, что поскольку Шевченко выиграл выборы на мажоритарном избирательном округе, то он останется работать в Верховной Раде.

Во фракции "Слуга народа" он появился благодаря тому, что за него проголосовали люди. Конечно, мы не можем заставить его уйти из парламента, потому что он мажоритарщик. К слову, мы сознательно выступаем за отмену мажоритарки. Думаю, что следующие выборы в Верховную Раду должны пройти по пропорциональной системе, это будет страховкой от политической коррупции, - подытожил Корниенко.

Как сообщалось, сегодня народного депутата Шевченко исключили из фракции "Слуга народа". Фракция, собрав необходимое количество подписей, исключила его из своих рядов.

Это произошло из-за того, что 20 апреля нардеп от "Слуги народа" приехал на встречу к президенту Беларуси. Встреча проходила во дворце Лукашенко в Минске.

Впоследствии сообщалось, что "Слуга" Шевченко, который встретился с Лукашенко, будет собирать подписи за свое исключение из фракции. Руководство фракции считает, что нардеп "полез не на свое поле".

Слуга народа фракция исключение нардеп Евгений Шевченко Александр Корниенко

Корниенко оценил новые рейтинги Зеленского и " слуг"
22 мая 2021, 19:00
"Слуги народа" назвали ключевые победы Зеленского за два года президентства
22 мая 2021, 15:39
Нардеп Тищенко получил выговор за вечеринку в карантин
21 мая 2021, 09:44
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
Все видео »
Как Кирилл Тимошенко "растет" за счет рейтинга Зеленского
Третий фронт Зеленского: Зачем президенту война против Кличко
Все публикации »
Владимир Цыбулько
Светлана Крюкова
Виталий Бала
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram