Исключенный из фракции "Слуга народа" нардеп Шевченко нанес ущерб международному имиджу Украины, - Корниенко

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Народный депутат Евгений Шевченко, которого исключили из фракции "Слуга народа", нанес вред международному имиджу Украины, считает первый замглавы фракции и глава одноименной партии Александр Корниенко.

Как передает RegioNews, это заявление председателя партии "Слуга народа" Александра Корниенко цитирует пресс-служба партии.

Своими действиями господин Шевченко поставил под угрозу отношения Украины с международными партнерами, а также нанес вред международному имиджу Украины как предсказуемого партнера с последовательной политикой, которая руководствуется демократическими европейскими ценностями, - сказал Корниенко.

Первый заместитель председателя фракции подчеркнул, что партия уважает право на собственную политическую позицию, но она не может противоречить основным принципам политики партии и президента, тем более оправдывать действия, дискредитирующие политическую силу и главу государства.

По его словам, Шевченко также позволял себе заявления в сфере внешней политики, которые не были согласованы ни с президентом, ни с министерством иностранных дел.

Мы последовательно демонстрируем нашу политическую позицию, и если человек ее не поддерживает, вполне логично, что она отправляется в самостоятельное плавание. К тому же, судя по Telegram-каналу Евгения Шевченко, он очень рад этому и готов дальше делать политическую карьеру, - отметил Корниенко.

Народный депутат пояснил, что поскольку Шевченко выиграл выборы на мажоритарном избирательном округе, то он останется работать в Верховной Раде.

Во фракции "Слуга народа" он появился благодаря тому, что за него проголосовали люди. Конечно, мы не можем заставить его уйти из парламента, потому что он мажоритарщик. К слову, мы сознательно выступаем за отмену мажоритарки. Думаю, что следующие выборы в Верховную Раду должны пройти по пропорциональной системе, это будет страховкой от политической коррупции, - подытожил Корниенко.

Как сообщалось, сегодня народного депутата Шевченко исключили из фракции "Слуга народа". Фракция, собрав необходимое количество подписей, исключила его из своих рядов.

Это произошло из-за того, что 20 апреля нардеп от "Слуги народа" приехал на встречу к президенту Беларуси. Встреча проходила во дворце Лукашенко в Минске.

Впоследствии сообщалось, что "Слуга" Шевченко, который встретился с Лукашенко, будет собирать подписи за свое исключение из фракции. Руководство фракции считает, что нардеп "полез не на свое поле".