"Слуги народу" назвали ключові перемоги Зеленського за два роки президентства

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Політична партія "Слуга народу" у соцмережах розповіла про ключові перемоги Володимира Зеленського за два роки на посаді президента України.

Про це йдеться на сторінці "слуг народу" у Фейсбуці, пише RegioNews.

Зокрема, до найбільших заслуг чинного глави держави його однопартійці включили:

Запуск програми "Велике будівництво". За 2020 рік відбудовано майже 6,5 тис. км автошляхів.

Зростання прожиткового мінімуму до 2 189 грн та мінімальної зарплати до 6 000 грн.

Старт диджиталізації. Україна стала першою державою в світі, де цифрові паспорти прирівняли до паперових.

Боротьба з виведенням коштів в офшори.

Легалізація азартних ігор.

Відкриття ринку землі.

Запровадження народовладдя шляхом референдуму.

Запуск іпотек під 7% та програми "Доступні кредити 5-7-9".

Реформа децентралізації, рекомендована Євросоюзом як модель для перетворень в інших країнах.

НАТО визнав Україну партнером розширених можливостей.

Нагадаємо, 20 травня президент провів велику пресконференцію за результатами двох років Зеленського на посаді.

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