"Слуги народу" назвали ключові перемоги Зеленського за два роки президентства
Політична партія "Слуга народу" у соцмережах розповіла про ключові перемоги Володимира Зеленського за два роки на посаді президента України.
Про це йдеться на сторінці "слуг народу" у Фейсбуці, пише RegioNews.
Зокрема, до найбільших заслуг чинного глави держави його однопартійці включили:
- Запуск програми "Велике будівництво". За 2020 рік відбудовано майже 6,5 тис. км автошляхів.
- Зростання прожиткового мінімуму до 2 189 грн та мінімальної зарплати до 6 000 грн.
- Старт диджиталізації. Україна стала першою державою в світі, де цифрові паспорти прирівняли до паперових.
- Боротьба з виведенням коштів в офшори.
- Легалізація азартних ігор.
- Відкриття ринку землі.
- Запровадження народовладдя шляхом референдуму.
- Запуск іпотек під 7% та програми "Доступні кредити 5-7-9".
- Реформа децентралізації, рекомендована Євросоюзом як модель для перетворень в інших країнах.
- НАТО визнав Україну партнером розширених можливостей.
Нагадаємо, 20 травня президент провів велику пресконференцію за результатами двох років Зеленського на посаді.
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