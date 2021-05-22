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22 травня 2021, 15:39 40

"Слуги народу" назвали ключові перемоги Зеленського за два роки президентства

22 травня 2021, 15:39 40
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Фото з відкритих джерел
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Політична партія "Слуга народу" у соцмережах розповіла про ключові перемоги Володимира Зеленського за два роки на посаді президента України.

Про це йдеться на сторінці "слуг народу" у Фейсбуці, пише RegioNews.

Зокрема, до найбільших заслуг чинного глави держави його однопартійці включили:

  • Запуск програми "Велике будівництво". За 2020 рік відбудовано майже 6,5 тис. км автошляхів.
  • Зростання прожиткового мінімуму до 2 189 грн та мінімальної зарплати до 6 000 грн.
  • Старт диджиталізації. Україна стала першою державою в світі, де цифрові паспорти прирівняли до паперових.
  • Боротьба з виведенням коштів в офшори.
  • Легалізація азартних ігор.
  • Відкриття ринку землі.
  • Запровадження народовладдя шляхом референдуму.
  • Запуск іпотек під 7% та програми "Доступні кредити 5-7-9".
  • Реформа децентралізації, рекомендована Євросоюзом як модель для перетворень в інших країнах.
  • НАТО визнав Україну партнером розширених можливостей.

Нагадаємо, 20 травня президент провів велику пресконференцію за результатами двох років Зеленського на посаді.

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Володимир Зеленський реформа Слуга народа президент соцмережі

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