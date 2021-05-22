Корнієнко оцінив нові рейтинги Зеленського і "слуг"

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Про свої оцінки Корнієнко розповів у програмі "Перехресний допит" на 24 каналі, передає RegioNews.

Зокрема Корнієнко повідомив, що кожен 4-й українець, якого опитали соціологи "Рейтингу", готовий підтримати партію "Слуга народу" на виборах.

Окрім того, згідно з опитуванням "Рейтингу", на питання про те, до кого з президентів, які були і є при владі, найбільша довіра, 46% громадян висловились за довіру Зеленському.

Хотілося б завжди кращих результатів – і для нашої партії, і для Володимира Зеленського", – зазначив глава партії "Слуга народу".

Крім того, Корнієнко наголосив, що у відповідному опитуванні є і порівняння других турів та динаміки. Особливо в динаміці, за його словами, видно, що на такий самий термін президентства у Віктора Януковича, Віктора Ющенка та в Петра Порошенка, були набагато гірші показники, більший розрив довіри-недовіри.

У нас зараз цей розрив мінімальний і йде тренд на його зменшення. За останні кілька опитувань – довіра до президента знову зростає, недовіра – знов зменшується, – сказав Корнієнко.

Нагадаємо, за результатами опитування групи "Рейтинг" якби президентські вибори відбулися у травні 2021 року, то чинного главу держави Володимира Зеленського підтримали б 30,2% тих, хто має намір голосувати і визначився з вибором.