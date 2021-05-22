17:33  22 травня
МОЗ оновив карантинне зонування: одна область помаранчева
16:37  22 травня
У Луцьку повністю відключили гарячу воду
17:59  22 травня
Доба на Донбасі: окупанти обстріляли житловий сектор у Пісках
UA | RU
UA | RU
22 травня 2021, 19:00 24

Корнієнко оцінив нові рейтинги Зеленського і "слуг"

22 травня 2021, 19:00 24
Читайте также на русском языке
Фото: УП
Читайте также
на русском языке

Глава пропрезидентської партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко оцінив результати соціологічних досліджень групи "Рейтинг" щодо популярності своєї політсили та президента Володимира Зеленського.

Про свої оцінки Корнієнко розповів у програмі "Перехресний допит" на 24 каналі, передає RegioNews.

Зокрема Корнієнко повідомив, що кожен 4-й українець, якого опитали соціологи "Рейтингу", готовий підтримати партію "Слуга народу" на виборах.

Окрім того, згідно з опитуванням "Рейтингу", на питання про те, до кого з президентів, які були і є при владі, найбільша довіра, 46% громадян висловились за довіру Зеленському.

Хотілося б завжди кращих результатів – і для нашої партії, і для Володимира Зеленського", – зазначив глава партії "Слуга народу".

Крім того, Корнієнко наголосив, що у відповідному опитуванні є і порівняння других турів та динаміки. Особливо в динаміці, за його словами, видно, що на такий самий термін президентства у Віктора Януковича, Віктора Ющенка та в Петра Порошенка, були набагато гірші показники, більший розрив довіри-недовіри.

У нас зараз цей розрив мінімальний і йде тренд на його зменшення. За останні кілька опитувань – довіра до президента знову зростає, недовіра – знов зменшується, – сказав Корнієнко.

Нагадаємо, за результатами опитування групи "Рейтинг" якби президентські вибори відбулися у травні 2021 року, то чинного главу держави Володимира Зеленського підтримали б 30,2% тих, хто має намір голосувати і визначився з вибором.

Олександр Корнієнко Володимир Зеленський рейтинг Слуга народа партія президент

"Слуги народу" назвали ключові перемоги Зеленського за два роки президентства
22 травня 2021, 15:39
В Авакова відреагували на заяву Зеленського про справу Шеремета
21 травня 2021, 21:38
Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції проти "злодіїв у законі"
21 травня 2021, 20:04
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
Всі відео »
5 млрд грн. за пів року. Як Кирило Тимошенко перетворив Харківщину на свою "годівницю"
Ритуальний піар. Чому не варто було очікувати чогось особливого від сьогоднішніх слів Зеленського
Всі публікації »
Володимир Цибулько
Світлана Крюкова
Віталій Бала
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua