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22 травня 2021, 13:16 24

Арахамія розповів, як олігархи впливають на голосування у парламенті

22 травня 2021, 13:16 24
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Фото: Українська правда
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Голова фракції «Слуга народу» у Верховній раді Давид Арахамія заявив, що пов'язані з олігархами депутати є в усіх парламентських партіях.

Про це Арахамія заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

Нардеп розповів, що під час голосування за невигідні для олігархів закони, такі парламентарі "розчиняються" з сесійної зали.

Скрізь є агенти олігархів. Це сьогодні (21 травня – ред.) дуже було видно, якщо хтось, може, подивився Верховну Раду, ми приймали закон про екологію для того, щоб менше забруднювали довкілля. І як різко люди вийшли відразу, перепрошую, в туалет. Хтось - пообідати, хтось - ще ... Ось в момент голосування просто відразу розчинилося так багато людей. Причому різко, і в нашій фракції теж. І це все провалилося", - розповів Арахамія.

За його словами, пов'язані з олігархами депутати є в кожній фракції.

Я як глава більшості, який постійно збирає голоси - у мене є свій власний особистий реєстр, я знаю, хто з ким дружить, хто до кого ходить обідати, хто в баню з ким ходить тощо", - зазначив Арахамія.

Крім того, нардеп заявив, що у всіх нардепів також є "свої" силовики і судді, тому в нашій країні неможливо добитися справедливості.

Ні хріна не працює, як тільки візьмеш чийсь інтерес. Моментально всі розчиняється в судах, відразу ж там все ... У всіх є прокурори свої, у всіх є свої податківці, СБУ-шники і судді", - додав він.

Нагадаємо, у цьому ж ефірі Арахамія заявив, що саме масштабна корупція стала причиною обшуків комунальних підприємств у Києві.

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