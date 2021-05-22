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22 мая 2021, 13:16 23

Арахамия рассказал, как олигархи влияют на голосование в парламенте

22 мая 2021, 13:16 23
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Фото: Украинская правда
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Глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что связанные с олигархами депутаты есть во всех парламентских партиях.

Об этом Арахамия заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

Нардеп рассказал, что во время голосования за невыгодные для олигархов законы, такие парламентарии "растворяются" из сессионного зала.

Везде есть агенты олигархов. Это сегодня (21 мая – ред.) очень было видно, если кто-то, может, посмотрел Верховную Раду, мы принимали закон об экологии для того, чтобы меньше загрязняли окружающую среду. И как резко люди вышли сразу, извиняюсь, в туалет. Кто - пообедать, кто - то- еще ... Вот в момент голосования просто сразу растворилось так много людей. Причем резко, и в нашей фракции тоже. И это все провалилось", - рассказал Арахамия.

По его словам, связанные с олигархами депутаты есть в каждой фракции.

Я как глава большинства, который постоянно собирает голоса - у меня есть свой собственный личный реестр, я знаю, кто с кем дружит, кто к кому ходит обедать, кто в баню с кем ходит и тому подобное", - отметил Арахамия.

Кроме того, нардеп заявил, что у всех нардепов также есть "свои" силовики и судьи, поэтому в нашей стране невозможно добиться справедливости.

Ни хрена не работает, как только возьмешь чей-то интерес. Моментально все растворяется в судах, сразу же там все ... У всех есть прокуроры свои, у всех есть свои налоговики, СБУ-шники и судьи", - добавил он.

Напомним, в этом же эфире Арахамия заявил, что именно масштабная коррупция стала причиной обысков коммунальных предприятий в Киеве.

Давид Арахамия олигархи Верховная Рада голосование нардепы

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