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21 травня 2021, 13:55 7

Нардепи підтримали законопроєкт про статус НАБУ: що він передбачає

21 травня 2021, 13:55 7
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Фото з відкритих джерел
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Верховна Рада 21 травня ухвалила за основу законопроєкт про приведення статусу Національного антикорупційного бюро України у відповідність до вимог Конституції України.

Як пише RegioNews з посиланням на пресслужбу Верховної Ради, за законопроєкт №5459-1 проголосували 288 народних депутатів.

Документ передбачає такі зміни:

  • НАБУ стане центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом;
  • закон унеможливить втручання Кабінету міністрів у його діяльність;
  • закон визначить особливості застосування законодавства про держслужбу для незалежності НАБУ;
  • конкурсний відбір директора: Кабмін призначатиме (а також у визначених законом випадках звільнятиме) директора НАБУ за результатами конкурсу, який проводитиме комісія з 6 осіб;
  • директор НАБУ, який працює, виконуватиме повноваження до призначення нового за встановленою цим законом процедурою.

Нагадаємо, нещодавно в Раді зареєстрували новий законопроєкт про звільнення директора НАБУ Ситника.

Україна НАБУ Верховна Рада законопроєкт парламент

 
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