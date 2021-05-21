Нардепи підтримали законопроєкт про статус НАБУ: що він передбачає
Верховна Рада 21 травня ухвалила за основу законопроєкт про приведення статусу Національного антикорупційного бюро України у відповідність до вимог Конституції України.
Як пише RegioNews з посиланням на пресслужбу Верховної Ради, за законопроєкт №5459-1 проголосували 288 народних депутатів.
Документ передбачає такі зміни:
- НАБУ стане центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом;
- закон унеможливить втручання Кабінету міністрів у його діяльність;
- закон визначить особливості застосування законодавства про держслужбу для незалежності НАБУ;
- конкурсний відбір директора: Кабмін призначатиме (а також у визначених законом випадках звільнятиме) директора НАБУ за результатами конкурсу, який проводитиме комісія з 6 осіб;
- директор НАБУ, який працює, виконуватиме повноваження до призначення нового за встановленою цим законом процедурою.
Нагадаємо, нещодавно в Раді зареєстрували новий законопроєкт про звільнення директора НАБУ Ситника.
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