Рада спростила процес притягнення до відповідальності бойовиків ОРДЛО

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Верховна Рада прийняла закон про військові злочини, який сприяє імплементації норм міжнародного кримінального та гуманітарного права в українське законодавство

Про це повідомляє пресцентр парламенту, передає RegioNews.

За проєкт закону №2689 проголосували 248 народних обранців.

Згідно із пояснювальною запискою, він полегшить роботу органів прокуратури із розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях України, і спростить переслідування військових злочинців.

Документ доповнює ст. 8 Кримінального кодексу новою частиною, якою запроваджується принцип універсальної юрисдикції щодо агресії, геноциду, злочинів проти людяності та воєнних злочинів.

У законі прописані особливості кримінальної відповідальності військових командирів, інших осіб, що фактично діють як військові командири, та інших начальників за відповідні міжнародні злочини.

У законі визначені особливості кримінальної відповідальності за агресію, геноцид, злочини проти людяності та воєнні злочини, а також за злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку.

Нагадаємо, раніше у Раді допустили винесення питання про вибори в ОРДЛО на референдум.