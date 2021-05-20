У Запоріжжі планують відновити безкоштовний проїзд для пільговиків
У Запоріжжі безкоштовний проїзд для пенсіонерів та пільговиків відновлять наприкінці травня
Про це у Facebook повідомив мер міста Володимир Буряк, передає RegioNews.
За його словами, на найближчу сесію міської ради винесуть проєкт рішення про відновлення безкоштовного проїзду у громадському транспорті для всіх пільгових категорій.
Володимир Буряк додав, що в місті стабілізувалася ситуація із поширенням коронавірусу, в обласному центрі діють обмеження "жовтої” зони.
Тож якщо депутати на сесії підтримають таке рішення, вже з 27 травня пенсіонери, як і раніше, зможуть користуватися пільгами на проїзд у транспорті”, - написав мер Запоріжжя.
Він нагадав, що перевезення здійснюються виключно у захисних масках і за кількістю місць для сидіння.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Запоріжжі відновлюють очне навчання і запускають рух транспорту.
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