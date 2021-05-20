У Запоріжжі планують відновити безкоштовний проїзд для пільговиків

Фото: Facebook

У Запоріжжі безкоштовний проїзд для пенсіонерів та пільговиків відновлять наприкінці травня

Про це у Facebook повідомив мер міста Володимир Буряк, передає RegioNews.

За його словами, на найближчу сесію міської ради винесуть проєкт рішення про відновлення безкоштовного проїзду у громадському транспорті для всіх пільгових категорій.

Володимир Буряк додав, що в місті стабілізувалася ситуація із поширенням коронавірусу, в обласному центрі діють обмеження "жовтої” зони.

Тож якщо депутати на сесії підтримають таке рішення, вже з 27 травня пенсіонери, як і раніше, зможуть користуватися пільгами на проїзд у транспорті”, - написав мер Запоріжжя.

Він нагадав, що перевезення здійснюються виключно у захисних масках і за кількістю місць для сидіння.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Запоріжжі відновлюють очне навчання і запускають рух транспорту.

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