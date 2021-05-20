У Тернополі людям у вишиванках дозволили безкоштовно їздити в транспорті
У Тернополі 20 травня запровадили безкоштовний проїзд у громадському транспорті для тих, хто одягнутий у вишиванку
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Тернопільської міської ради, пише RegioNews.
Зазначається, що відповідне рішення ухвалив міськвиконком з нагоди Всесвітнього дня вишиванки, який цьогоріч відзначається 20 травня.
Наголошується, що проїзд у маршрутках, тролейбусах та автобусах для людей у національному українському одязі буде безкоштовним і 24 серпня, в день відзначення 30-ї річниці Незалежності України та 28 серпня, у День міста.
Нагадаємо, щороку у третій четвер травня в Україні та за її межами відзначають День вишиванки.
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
Ритуальний піар. Чому не варто було очікувати чогось особливого від сьогоднішніх слів Зеленського
Так не діставайся ж ти нікому! Що чекає паралізований Слов'янськ