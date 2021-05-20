В Запорожье планируют восстановить бесплатный проезд для льготников
В Запорожье бесплатный проезд для пенсионеров и льготников восстановят конце мая
Об этом в Facebook сообщил мэр города Владимир Буряк, передает RegioNews.
По его словам, на ближайшую сессию городского совета будет вынесен проект решения о восстановлении бесплатного проезда в общественном транспорте для всех льготных категорий.
Владимир Буряк отметил, что в городе стабилизировалась ситуация с распространением коронавируса, в областном центре действуют ограничения "желтой" зоны.
Поэтому если депутаты на сессии поддержат такое решение, уже с 27 мая пенсионеры, как и раньше, смогут пользоваться льготами на проезд в транспорте", - написал мэр Запорожья.
Он напомнил, что перевозки осуществляются исключительно в защитных масках и по количеству мест для сидения.
Напомним, ранее сообщалось, что в Запорожье восстанавливают очное обучение и запускают движение транспорта.
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