В Запорожье планируют восстановить бесплатный проезд для льготников

Фото: Facebook

В Запорожье бесплатный проезд для пенсионеров и льготников восстановят конце мая

Об этом в Facebook сообщил мэр города Владимир Буряк, передает RegioNews.

По его словам, на ближайшую сессию городского совета будет вынесен проект решения о восстановлении бесплатного проезда в общественном транспорте для всех льготных категорий.

Владимир Буряк отметил, что в городе стабилизировалась ситуация с распространением коронавируса, в областном центре действуют ограничения "желтой" зоны.

Поэтому если депутаты на сессии поддержат такое решение, уже с 27 мая пенсионеры, как и раньше, смогут пользоваться льготами на проезд в транспорте", - написал мэр Запорожья.

Он напомнил, что перевозки осуществляются исключительно в защитных масках и по количеству мест для сидения.

Напомним, ранее сообщалось, что в Запорожье восстанавливают очное обучение и запускают движение транспорта.

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