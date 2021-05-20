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20 травня 2021, 15:03 5

"Слуга народу" може через сто днів порушити питання про відставку Ляшка, - нардеп

20 травня 2021, 15:03 5
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Фото з відкритих джерел
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Фракція "Слуга народу" на засіданні вирішила, що може через сто днів порушити питання про відставку Ляшка, якщо він не покаже результатів роботи на посаді глави МОЗ

Про це повідомив нардеп від "Слуги народу" Олександр Качура, передає RegioNews з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Ми домовилися на засіданні фракції (зустріч із Ляшком, яка відбулася вранці 20 травня, - ред.), що пан Ляшко має період, коли він повинен показати результат, - це сто днів... Якщо через сто днів не буде результату щодо вакцинації, ніяких рішучих дій у цьому напрямі, то нам необхідно буде розглядати, однозначно, питання про відставку, - сказав Качура.

Як повідомлялося, сьогодні в Україні призначили нового міністра охорони здоров`я. Верховна Рада призначила головного санітарного лікаря Віктора Ляшка на посаду міністра охорони здоров'я.

Перед тим "Слуги народу" масово проігнорували зустріч з кандидатом на голову МОЗ Ляшком. На зустріч фракції "Слуга народу" з кандидатом на посаду міністра охорони здоров’я Віктором Ляшком прийшло лише 35 депутатів з 244.

Учора Ляшко пообіцяв за літо вакцинувати від коронавірусу 5 млн українців.

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