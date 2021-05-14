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14 травня 2021, 10:55 23

У КСУ призупинили виплату зарплат Тупицькому і Касмініну

14 травня 2021, 10:55 23
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Виплати призупинили до вирішення справ за позовами щодо оскарження указу президента про їхнє звільнення
Виплати призупинили до вирішення справ за позовами щодо оскарження указу президента про їхнє звільнення
Фото з відкритих джерел
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Конституційний суд тимчасово призупинив виплату заробітної плати колишньому очільнику КСУ Олександру Тупицькому і іншому судді Олександру Касмініну.

Про це повідомили у КСУ в коментарі "Радіо Свобода", пише RegioNews.

У КСУ зазначили, що виплата заробітних плат Тупицькому і Касмініну призупинена до вирішення справ за позовами щодо оскарження указу президента про їхнє звільнення.

Відповідне розпорядження від 30 квітня видав виконуючий обов'язки голови КСУ Сергій Головатий.

Також в КСУ додали, що Тупицькому і Касмініну припинили виплачувати зарплати з другої половини квітня.

Нагадаємо, 27 березня Зеленський скасував указ про призначення суддями КСУ Тупицького і Касмініна. Вони були призначені до КСУ указом Януковича.

8 квітня укази Зеленського щодо суддів Тупицького і Касмініна оскаржили в КСУ.

Україна зарплати Конституційний суд КСУ Олександр Тупицький

 
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