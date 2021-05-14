У КСУ призупинили виплату зарплат Тупицькому і Касмініну

Виплати призупинили до вирішення справ за позовами щодо оскарження указу президента про їхнє звільнення

Виплати призупинили до вирішення справ за позовами щодо оскарження указу президента про їхнє звільнення

Фото з відкритих джерел

Про це повідомили у КСУ в коментарі "Радіо Свобода", пише RegioNews.

У КСУ зазначили, що виплата заробітних плат Тупицькому і Касмініну призупинена до вирішення справ за позовами щодо оскарження указу президента про їхнє звільнення.

Відповідне розпорядження від 30 квітня видав виконуючий обов'язки голови КСУ Сергій Головатий.

Також в КСУ додали, що Тупицькому і Касмініну припинили виплачувати зарплати з другої половини квітня.

Нагадаємо, 27 березня Зеленський скасував указ про призначення суддями КСУ Тупицького і Касмініна. Вони були призначені до КСУ указом Януковича.

8 квітня укази Зеленського щодо суддів Тупицького і Касмініна оскаржили в КСУ.