Тупицький знову не з'явився до суду
Відсторонений голова Конституційного суду Олександр Тупицький в черговий раз не з'явився на суд у зв'язку з погіршенням здоров'я
Про це повідомляє Telegram-канал PavlovskyNews, передає RegioNews.
Сьогодні в Печерському суді засідання у справі Тупицького тривало менше 15 хв. Прокурори повідомили судді, що підсудний не прибуде до суду, оскільки стан його здоров'я різко погіршився і він знаходиться на огляді у лікаря, - йдеться в повідомленні.
Наступне засідання відбудеться 1 червня.
Як повідомлялося раніше, 18 травня ДБР заявило про завершення розслідування справи ексголови КСУ Тупицького.
Також у Зеленського вважають, що Тупицький свідомо не приходить до суду, щоб йому не обрали запобіжний захід. Нардеп Веніславський каже, що захист Тупицького користується неоднозначністю законодавства.
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