Тупицький знову не з'явився до суду

Про це повідомляє Telegram-канал PavlovskyNews, передає RegioNews.

Сьогодні в Печерському суді засідання у справі Тупицького тривало менше 15 хв. Прокурори повідомили судді, що підсудний не прибуде до суду, оскільки стан його здоров'я різко погіршився і він знаходиться на огляді у лікаря, - йдеться в повідомленні.