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19 травня 2021, 11:15 11

Тупицький знову не з'явився до суду

19 травня 2021, 11:15 11
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Фото з відкритих джерел
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Відсторонений голова Конституційного суду Олександр Тупицький в черговий раз не з'явився на суд у зв'язку з погіршенням здоров'я

Про це повідомляє Telegram-канал PavlovskyNews, передає RegioNews.

Сьогодні в Печерському суді засідання у справі Тупицького тривало менше 15 хв. Прокурори повідомили судді, що підсудний не прибуде до суду, оскільки стан його здоров'я різко погіршився і він знаходиться на огляді у лікаря, - йдеться в повідомленні.

Наступне засідання відбудеться 1 червня.

Як повідомлялося раніше, 18 травня ДБР заявило про завершення розслідування справи ексголови КСУ Тупицького.

Також у Зеленського вважають, що Тупицький свідомо не приходить до суду, щоб йому не обрали запобіжний захід. Нардеп Веніславський каже, що захист Тупицького користується неоднозначністю законодавства.

суд засідання КСУ Печерський суд Олександр Тупицький

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