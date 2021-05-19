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19 мая 2021, 11:59 16

Судье Вовку, рассматривающему дело Тупицкого, прокурор объявил отвод

19 мая 2021, 11:59 16
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Фото из открытых источников
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Прокурор Алексей Донский объявил отвод следственному судье Сергею Вовку, который рассматривает ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения Александру Тупицкому, которого Президент освободил от должности судьи Конституционного суда.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Укринформ.

Прокурор заявил о нарушении судьей разумных сроков рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения и объявил отвод судье Вовку.

Решение об удовлетворении или отклонении ходатайства об отводе судьи Вовка должен принять другой судья, которого выберет система автораспределения. Если он будет отклонен, суд продолжит избрание меры пресечения Тупицкому 1 июня. В случае удовлетворения ходатайства система автораспределения должна избрать нового судью, который примет новое решение.

Как сообщалось, сегодня Тупицкий снова не явился в суд - вроде бы в связи с ухудшением здоровья.

Напомним, ранее, 18 мая ГБР заявило о завершении расследования дела экс-главы КСУ Тупицкого.

Также у Зеленского считают, что Тупицкий сознательно не приходит в суд, чтобы ему не избрали меру пресечения. Нардеп Вениславский говорит, что защита Тупицкого пользуется неоднозначностью законодательства.

Александр Тупицкий суд прокурор судья отвод

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