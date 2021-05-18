Суддя Донецького окружного адмінсуду погорів на хабарі

Фото: ДБР

Співробітники Державного бюро розслідувань затримали суддю Донецького окружного адміністративного суду за підозрою в шахрайстві

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу ДБР.

Зазначається, що посадовець запропонував директору приватного підприємства за гроші "домовитися" у Верховному Суді щодо вирішення господарського спору.

Він захотів за свої послуги 34 тисячі доларів. Суддю затримали в момент отримання частини оплати - 30 тисяч доларів. Наразі вирішується питання про повідомлення йому підозри та обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою, а також відсторонення від займаної посади.

Кримінальну справу стосовно судді порушено за статтею шахрайство, вчинене в особливо великому розмірі. У разі доведення провини йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

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