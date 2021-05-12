У Зеленського вважають, що Тупицький свідомо не приходить в суд, щоб йому не обрали запобіжний захід

Нардеп Веніславський каже, що захист Тупицького користується неоднозначністю законодавства

Нардеп Веніславський каже, що захист Тупицького користується неоднозначністю законодавства

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Представник президента в КСУ, депутат від фракції "Слуга народу" Федір Веніславський вважає, що Тупицького можуть доставити на засідання в примусовому порядку.

Про це Веніславський повідомив в ефірі телеканалу "Україна24", передає RegioNews.

Є три аспекти, які можна в даному випадку розглядати. Перший аспект - кримінально-процесуальне законодавство потрібно змінювати, щоб унеможливити зловживання правами такого характеру, яке ми спостерігаємо у пана Тупицького, який систематично не з'являється на засідання суду, тим самим демонструючи неповагу до ідеї верховенства права і до судових інститутів, - сказав нардеп.

За словами Веніславського, захист Тупицького користується неоднозначністю законодавства.

Другий аспект - те, що у нас неоднозначність в конституційно-правовому врегулюванні, я повністю згоден зі стороною обвинувачення, що привід судді Конституційного суду в судовий орган допускається чинним законодавством, а двоякість тлумачення вже приклад зловживання правом з боку захисту, - сказав представник президента.

Веніславський зазначив, що Тупицький розуміє, що йому можуть обрати запобіжний захід, тому свідомо не приходить на засідання суду.

І третій аспект демонструє те, що пан Тупицький прекрасно розуміє, що є підстави для реєстрації кримінального провадження, в якому він є підозрюваним, і якщо всі обставини будуть досліджені в процесі судового засідання, то йому загрожує реальний запобіжний захід, якого він, безумовно, уникає. Тому якщо ми побачимо, що він уникає явки, думаю, що суд дозволити застосувати привід, - сказав Веніславський.

Як повідомлялося, сьогодні суд щодо Тупицького перенесли: фігурант знову не прийшов на засідання. Наступне засідання суду має відбутися 19 травня.

Нагадаємо, 8 квітня укази Зеленського щодо суддів Тупицького і Касмініна оскаржили в КСУ. Подання надійшло від 49 депутатів

27 березня Зеленський скасував указ про призначення суддею КСУ Тупицького. Він був призначений суддею КСУ указом Януковича.

Раніше, 26 лютого, Зеленський ще на місяць відсторонив від посади голову КСУ Тупицького. Вперше президент вже усував Тупицького з посади на два місяці в грудні 2020 року.