Петрашка звільнили з посади міністра економіки
Верховна Рада на позачерговому засіданні 18 травня звільнила Ігоря Петрашка з посади міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства
Про це пише RegioNews з посиланням на трансляцію засідання Ради.
За відставку Петрашка проголосували 280 нардепів.
Відомо, що Петрашка призначили міністром 17 березня 2020 року. Також він з 14 серпня 2020 року є членом Національної інвестиційної ради. До призначення Петрашко працював заступником генерального директора агрохолдингу UkrLandFarming.
Нагадаємо, що минулого тижня Петрашко написав заяву про відставку за власним бажанням.
Відомо, що 18 травня Верховна Рада також відправила у відставку міністра інфраструктури Владислава Криклія.
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