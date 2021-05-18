Шмигаль відреагував на відставку Степанова

Про це глава уряду Денис Шмигаль написав у своєму Telegram-каналі, передає RegioNews.

Верховна Рада звільнила очільника МОЗ.

Максим Степанов прийшов на свою посаду в один із найскладніших часів для української медичної системи. І є багато речей, за які ми точно всі можемо сказати йому дякую. Але є і провалені завдання, які не можна ігнорувати, - написав Шмигаль.