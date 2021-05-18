Шмигаль відреагував на відставку Степанова
Прем’єр-міністр відзначив позитивні результати діяльності Степанова, але наголосив, що є "провалені завдання, які не можна ігнорувати"
Про це глава уряду Денис Шмигаль написав у своєму Telegram-каналі, передає RegioNews.
Верховна Рада звільнила очільника МОЗ.
Максим Степанов прийшов на свою посаду в один із найскладніших часів для української медичної системи. І є багато речей, за які ми точно всі можемо сказати йому дякую. Але є і провалені завдання, які не можна ігнорувати, - написав Шмигаль.
Він також окреслив завдання майбутньому новому міністрові.
Перед новим міністром будуть стояти дуже чіткі завдання та жорсткі дедлайни щодо тих речей, які наразі не виконані міністерством, але точно мають бути зроблені якнайшвидше, - додав прем’єр.
Як повідомлялося, Верховна Рада відправила у відставку міністра Степанова.