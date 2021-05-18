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18 мая 2021, 22:18 6

Я имею самоуважение, - Степанов об отказе писать заявление об отставке

18 мая 2021, 22:18 6
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Фото из открытых источников
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Отправленній в отставку глава Минздрава Максим Степанов назвал ненормальным для цивилизованной европейской страны тот способ, которым его пытались снять.

Об этом он сказал в эфире телепередачи Хард с Влащенко, передает RegioNews.

Из трех министров, которых 18 мая Верховная Рада отправила в отставку, Степанов единственный не захотел писать заявление по собственному желанию.

Я имею самоуважение. Если у тебя есть желание уйти в отставку – ты пишешь заявление. Я год назад – в самый тяжелый период – пришел в это министерство, и с 8 до 12 ночи каждый день без выходных и без отпуска работал в этом министерстве. Я построил планы до 2024 года – как мы все будем реализовывать - мы же не только ковидом живем. Если ко мне есть претензии – у вас есть право сделать представление в Верховную Раду на мое увольнение – это нормальная европейская практика, – сказал Степанов.

А написание заявлений об отставке по указке сверху не является нормой для цивилизованной европейской страны, ведь следует придерживаться демократических инструментов для решения подобных вопросов, считает экс-министр.

Как сообщалось, сегодня Верховная Рада отправила в отставку министра Степанова.

Перед этим Петрашко уволили с должности министра экономики, а Криклия с должности министра инфраструктуры.

увольнение министр отставка Минздрав Максим Степанов

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