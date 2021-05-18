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18 травня 2021, 18:00 149

Верховна Рада відправила у відставку міністра Степанова

18 травня 2021, 18:00 149
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Фото: із відкритих джерел
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Народні депутати під час позачергового засідання відправили у відставку міністра охорони здоров'я Максима Стапанова

Про це стало відомо із трансляції засідання Ради, передає RegioNews.

За його звільнення проголосували 292 народних депутати.

Із них - "Слуга народу" - 203, ОПЗЖ - 10, ЄС - 25, "За майбутнє" - 15, "Голос" - 18, "Довіра" - 15, позафракційні - 6.

Перед голосуванням у Раді виступив глава уряду Денис Шмигаль, який звинуватив Степанова у провалі вакцинації.

У свою чергу, під час виступу в залі парламенту, Степанов сказав, що вакцинація провалена з "об'єктивних обставин” і заявив про "перелом” і закуплені мільйони доз вакцин.

Нагадаємо, 18 травня Рада відправила у відставку міністра інфраструктури Криклія.

Також депутати звільнили Ігоря Петрашка з посади міністра економіки.

звільнення Верховна Рада МОЗ голосування Максим Степанов

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