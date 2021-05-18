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18 травня 2021, 16:49 396

Рада відправила у відставку міністра інфраструктури Криклія

18 травня 2021, 16:49 396
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Фото: із відкритих джерел
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Верховна Рада під час позачергового засідання відправила у відставку міністра інфраструктури Владислава Криклія

Про це стало відомо із трансляції засідання, передає RegioNews.

За його звільнення проголосували 284 народних депутатів.

Відомо, що Криклій подав заяву про відставку за власним бажанням 14 травня.

Пріоритетами відомства і команди був незмінний курс на європейську інтеграцію, залучення інвестицій, розбудова інфраструктури й однакові, чесні правила для всіх”, - сказав Криклій.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що цього тижня депутати планують зібратися щонайменше на одне позачергове засідання, щоб розглянути питання відставки міністрів Максима Степанова, Владислава Криклія та Ігоря Петрашка.

Владислав Криклій звільнення міністр відставка Верховна Рада

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