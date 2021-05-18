Кличку довіряють більше киян, ніж Зеленському - опитування "Рейтингу"

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Меру Києва Віталію Кличку довіряють 51% опитаних мешканців столиці, не довіряють йому 48% респондентів

Про це свідчать дані соціологічного опитування групи "Рейтинг”, яке проводилося 15-16 травня, передає RegioNews.

Президенту України Володимиру Зеленському довіряють 45% киян, не довіряють – 51%.

Діяльністю Кличка на посаді мера Києва задоволені 53% опитаних, 46% дотримуються протилежної точки зору. Натомість 51% киян оцінюють стан справ у місті як неправильний, і 42% - як правильний.

Діяльністю президента Володимира Зеленського задоволені 40% мешканців столиці, незадовільно його роботу оцінили 58%.

54% не підтримують ідею призначення центральною владою на посаду голови Київської міської державної адміністрації іншої особи, аніж діючий міський голова, 37% - підтримують”, - йдеться в повідомленні.

Опитування проводилося Соціологічною групою "Рейтинг" протягом 15-16 травня серед мешканців Києва віком від 18 років і старших методом телефонного інтерв'ю з використанням комп'ютера. Вибіркова сукупність - 1200 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,8%.

Нагадаємо, 6 травня повідомлялось, що якби вибори до Верховної Ради відбулися найближчим часом, найбільше голосів отримала б правляча партія "Слуга народу", за неї готові проголосувати 19% усіх опитаних і 28% респондентів, які прийдуть на дільниці.