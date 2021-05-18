15:12  18 травня
Україна отримає наступну партію вакцини Pfizer на початку червня - Ляшко
11:13  18 травня
У МЗС відреагували на відео, опубліковане екссуддею Чаусом
08:11  18 травня
Доба на Донбасі: бойовики вели обстріли із жилих кварталів Донецька
UA | RU
UA | RU
18 травня 2021, 12:37 151

Кличку довіряють більше киян, ніж Зеленському - опитування "Рейтингу"

18 травня 2021, 12:37 151
Читайте также на русском языке
Фото: із відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Меру Києва Віталію Кличку довіряють 51% опитаних мешканців столиці, не довіряють йому 48% респондентів

Про це свідчать дані соціологічного опитування групи "Рейтинг”, яке проводилося 15-16 травня, передає RegioNews.

Президенту України Володимиру Зеленському довіряють 45% киян, не довіряють – 51%.

Діяльністю Кличка на посаді мера Києва задоволені 53% опитаних, 46% дотримуються протилежної точки зору. Натомість 51% киян оцінюють стан справ у місті як неправильний, і 42% - як правильний.

Діяльністю президента Володимира Зеленського задоволені 40% мешканців столиці, незадовільно його роботу оцінили 58%.

Рейтинг політиків: кому довіряють кияни

54% не підтримують ідею призначення центральною владою на посаду голови Київської міської державної адміністрації іншої особи, аніж діючий міський голова, 37% - підтримують”, - йдеться в повідомленні.

Опитування проводилося Соціологічною групою "Рейтинг" протягом 15-16 травня серед мешканців Києва віком від 18 років і старших методом телефонного інтерв'ю з використанням комп'ютера. Вибіркова сукупність - 1200 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,8%.

Нагадаємо, 6 травня повідомлялось, що якби вибори до Верховної Ради відбулися найближчим часом, найбільше голосів отримала б правляча партія "Слуга народу", за неї готові проголосувати 19% усіх опитаних і 28% респондентів, які прийдуть на дільниці.

Київ рейтинг опитування Володимир Зеленський Віталій Кличко соціологія

В СБУ пояснили, чому прийшли з обшуками у будинок мера Кличка
18 травня 2021, 11:05
Силовики приходили в будинок, де живе Кличко: що відомо
18 травня 2021, 10:39
Кличко вимагає у правоохоронців звіту
17 травня 2021, 21:48
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
Всі відео »
Так не діставайся ж ти нікому! Що чекає паралізований Слов'янськ
Глухий кут на 87-му окрузі. Три варіанти для розв'язання проблеми імені Вірастюка-Шевченка
Всі публікації »
Михайло Басараб
Володимир Фесенко
Віктор Небоженко
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram