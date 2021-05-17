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17 травня 2021, 21:48 600

Кличко вимагає у правоохоронців звіту

17 травня 2021, 21:48 600
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Мер Києва цікавиться статусом справ, документи за якими КМДА передала за підсумками аудитів
Мер Києва цікавиться статусом справ, документи за якими КМДА передала за підсумками аудитів
Фото з відкритих джерел
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Влада Києва звернулася до правоохоронних органів із вимогою надати звіт про статус справ, за якими Київська міська державна адміністрація (КМДА) передала документи за підсумками внутрішніх аудитів.

Про це заявив міський голова Віталій Кличко у своєму відеозверненні на Facebook, передає RegioNews.

Із 2015 року Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту КМДА здійснив 385 перевірок. І передав правоохоронцям матеріали за 316 об’єктами аудиту. З тієї інформації, що маємо ми, на сьогодні за цими матеріалами зареєстровані 168 кримінальних проваджень або матеріали долучені до справ, порушених раніше. Але питання: яка ситуація з іншими справами? - цікавиться Кличко.

Він додає, що сьогодні перевірки і обшуки здійснюють "переважно за тими матеріалами, що передали ми самі! Про ті порушення, що виявили ми самі!"

Так чим займалися правоохоронні органи? Чи тільки раптом дійшли руки, бо прийшла весна?! - додав він.

Кличко зазначив, що матеріали щодо деяких справ місто передало ще два роки тому - зокрема щодо департаменту соцполітики. Крім того, низка комунальних підприємств та структурних підрозділів уже надавала на вимогу правоохоронців ті самі документи, копії яких беруться в межах слідчих заходів нині.

Це все виглядає заангажовано, як акція, підготовлена похапцем. Аби підняти галас і облити брудом столичну владу та мене особисто, - вважає Кличко.

Як повідомлялося, сьогодні Нацполіція прийшла з обшуками на Київський електровагоноремонтний завод. Правоохоронці розслідують розкрадання коштів підприємства.

Раніше у ДФС відзвітували про обшуки комунальних підприємств Києва: скільки провели загалом. Посадовців підприємств підозрюють в ухиленні від сплати податків та зловживання повноваженнями.

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