Кличко доверяют больше киевлян, чем Зеленскому - опрос "Рейтинга"

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Об этом свидетельствуют данные социологического опроса группы "Рейтинг", который проводился 15-16 мая, передает RegioNews.

Президенту Украины Владимиру Зеленскому доверяют 45% киевлян, не доверяют - 51%.

Деятельностью Кличко на посту мэра Киева довольны 53% опрошенных, 46% придерживаются противоположной точки зрения. Однако 51% киевлян оценивают состояние дел в городе как неправильное, и 42% - как правильное.

Деятельностью президента Владимира Зеленского довольны 40% жителей столицы, неудовлетворительно его работу оценили 58%.

54% не поддерживают идею назначения центральной властью на должность председателя Киевской городской государственной администрации другого лица, чем действующий мэр, 37% - поддерживают", - говорится в сообщении.

Опрос проводился Социологической группой "Рейтинг" в течении 15-16 мая среди жителей Киева в возрасте от 18 лет и старше методом телефонного интервью с использованием компьютера. Выборочная совокупность - 1200 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,8%.

Напомним, 6 мая сообщалось, что если бы выборы в Верховную Раду состоялись в ближайшее время, больше всего голосов получила бы правящая партия "Слуга народа" за нее готовы проголосовать 19% всех опрошенных и 28% респондентов, которые придут на участки.