Свіжі рейтинги партій: до Верховної Ради проходять п'ять політсил

За даними "Центру Разумкова”, рейтинги партії Зеленського дещо зросли

За даними "Центру Разумкова”, рейтинги партії Зеленського дещо зросли

Фото: із відкритих джерел

Якби вибори до Верховної Ради відбулися найближчим часом, найбільше голосів отримала б правляча партія "Слуга народу", за неї готові проголосувати 19% усіх опитаних і 28% респондентів, які прийдуть на дільниці.

Про це йдеться в результатах соціологічного опитування "Центру Разумкова", передає RegioNews.

Другу сходинку ймовірної виборчої гонки займає партія "Європейська солідарність", за неї готові віддати свій голос відповідно 12% і 18% опитаних.

Далі у парламентському рейтингу йдуть партії "Опозиційна платформа - За життя" - 11% і 15% і ВО "Батьківщина" - відповідно 8% і 11%. За партію "Сила і честь" готові проголосувати відповідно 4% і 6%. Решта політсил не зможуть подолати 5%-й бар'єр.

Дослідження проводилося з 22 по 29 квітня методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів. Було опитано 2021 респондентів за винятком Криму та окупованих територій , теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Нагадаємо, Зеленський та Порошенко у лідерах: соціологи опублікували новий президентський рейтинг.