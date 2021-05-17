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17 травня 2021, 20:27 5

Справа книги про Стуса: Медведчук не оскаржив рішення апеляційного суду

17 травня 2021, 20:27 5
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Водночас Медведчук не хоче компенсувати оплату роботи захисників видавництва
Водночас Медведчук не хоче компенсувати оплату роботи захисників видавництва
Фото з відкритих джерел
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Лідер партії «Опозиційна платформа - За життя» Віктор Медведчук не подав касаційну скаргу на рішення апеляційного суду щодо книги «Справа Василя Стуса». 

Про це повідомив автор книги журналіст Вахтанг Кіпіані на своїй Facebook-сторінці, передає RegioNews.

Є гарна новина. Маємо документальний доказ, що нєкто Медведчук не подав касаційну скаргу на рішення апеляційного суду щодо книги "Справа Василя Стуса". Отже, крапку іменем України поставлено. Лояльний КГБ ексадвокат не отримав бажаного - ні заборони книги "в будь-який спосіб на будь-якій території", ні жодних вилучень з моїх текстів, ні спроби отримати фактичне вето на згадування свого імені в контексті розправ над українськими поетами Стусом і Литвином, - написав Кіпіані.

Він подякував адвокатові В’ячеславу Якубенку, "який знайшов всі потрібні аргументи для суду", Євгену Захарову та Харківській правозахисній групі за підтримку його представника в суді, а також видавництву Vivat, "яке не тільки видає чудові книги, але й має бійцівські здібності".

Водночас Кіпіані зауважив, що попереду ще рішення суду, яке стосується розміру витрат на правничу допомогу. А також повідомив, що Медведчук не хоче компенсувати оплату роботи захисників видавництва.

Як повідомлялося 8 квітня щодо справи книги про Стуса, суд постановив стягнути з Медведчука 140 тисяч грн. Раніше нардеп від ОПЗЖ програв справу проти Вахтанга Кіпіані.

19 березня Кіпіані виграв справу проти Медведчука щодо книги про Стуса. Суд дозволив поширювати книгу про Стуса.

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