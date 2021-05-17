Дело книги о Стусе: Медведчук не обжаловал решение апелляционного суда

В то же время Медведчук не хочет компенсировать оплату работы защитников издательства

В то же время Медведчук не хочет компенсировать оплату работы защитников издательства

Фото из открытых источников

Лидер партии "оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук не подал кассационную жалобу на решение Апелляционного суда относительно книги "Дело Василия Стуса".

Об этом сообщил автор книги журналист Вахтанг Кипиани на своей Facebook-странице, передает RegioNews.

Есть хорошая новость. Имеем документальное доказательство, что некто Медведчук не подал кассационную жалобу на решение Апелляционного суда относительно книги "Дело Василия Стуса". Итак, точка именем Украины поставлена. Лояльный КГБ экс-адвокат не получил желаемого - нет запрета книги "любым способом на любой территории", нет никаких изъятий из моих текстов, ни попытки получить фактическое вето на упоминание своего имени в контексте расправ над украинскими поэтами Стусом и Литвином, - написал Кипиани.

Он поблагодарил адвоката Вячеслава Якубенко, "который нашел все нужные аргументы для суда", Евгению Захарову и Харьковской правозащитной группе за поддержку его представителя в суде, а также издательству Vivat, "которое не только издает замечательные книги, но и имеет бойцовские способности".

В то же время Кипиани отметил, что впереди еще решение суда, которое касается размера расходов на юридическую помощь. А также сообщил, что Медведчук не хочет компенсировать оплату работы защитников издательства.

Как сообщалось 8 апреля по делу книги о Стусе, суд постановил взыскать с Медведчука 140 тысяч грн. Ранее нардеп от ОПЗЖ проиграл дело против Вахтанга Кипиани.

19 марта Кипиани выиграл дело против Медведчука по книге о Стусе. Суд разрешил распространять книгу о Стусе.