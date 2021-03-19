Кіпіані виграв справу проти Медведчука щодо книги про Стуса
Суд дозволив поширювати книгу про Стуса
Суд дозволив поширювати книгу про Стуса
Журналіст і історик Вахтанг Кіпіані виграв суд проти народного депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука. Позов стосувався книги "Справа Стуса".
Про це Кіпіані написав на своїй сторінці в Facebook, передає RegioNews.
Суд дозволив поширювати книгу про василя Стуса.
"Ми виграли справу", - написав Кіпіані.
Апеляційний суд зняв заборону на розповсюдження книги. До цього Дарницький районний суд за скаргою депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука заборонив розповсюджувати книгу Вахтанга Кіпіані "Справа Василя Стуса".
Слава Україні! Ми виграли справу.Posted by Вахтанг Кіпіані on Friday, March 19, 2021
Нагадаємо, рішення про заборону книги Дарницький районний суд Києва ухвалив 19 жовтня. Після того історик подав апеляцію.
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