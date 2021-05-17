Семенченка конвоювали на засідання суду прямо з реанімації

У кардіореанімацію його госпіталізували на вихідні

У кардіореанімацію його госпіталізували на вихідні

Фото з відкритих джерел

Екснардеп Семен Семенченко, якого звинувачують у створенні незаконного збройного формування, на вихідних був госпіталізований у кардіореанімацію. Сьогодні засідання у його справі було призначене на 14 годину, і Семенченка туди конвоювали з лікарні.

Про це в Facebook повідомила його дружина Наталія Музика, передає RegioNews.

СБУ на вихідних відправило Семена Семенченко в кардіореанімацію, - повідомила Музика сьогодні близько опівдня.

Вона додала, що про стан чоловіка їй нічого поки невідомо, проте до нього вже допустили адвоката.

Уже через годину Музика вказала, що "суд сьогодні на 14 не відміняється".

Зараз СБУ Семена Семенченко конвоюють з реанімації в лікарні швидкої допомоги в залу суду, - повідомила вона.

Як повідомлялося 14 травня, СБУ підозрює Семена Семенченка у обстрілі телеканалу "112 Україна". Інцидент стався в липні 2019 року.

Раніше, 29 квітня суд залишив Семенченка під вартою. Екс-нардепа підозрюють у створенні приватної військової компанії.