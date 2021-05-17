08:59  17 травня
В Україні після вихідних різко впав добовий показник COVID-19: що відомо
09:42  17 травня
Негода в Україні: знеструмлені 120 населених пунктів у п'яти областях
08:11  17 травня
На Донбасі за добу зафіксували 15 порушень: окупанти гатили з усіх видів озброєнь
UA | RU
UA | RU
17 травня 2021, 15:42 1916

Семенченка конвоювали на засідання суду прямо з реанімації

17 травня 2021, 15:42 1916
Читайте также на русском языке
У кардіореанімацію його госпіталізували на вихідні
У кардіореанімацію його госпіталізували на вихідні
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Екснардеп Семен Семенченко, якого звинувачують у створенні незаконного збройного формування, на вихідних був госпіталізований у кардіореанімацію. Сьогодні засідання у його справі було призначене на 14 годину, і Семенченка туди конвоювали з лікарні.

Про це в Facebook повідомила його дружина Наталія Музика, передає RegioNews.

СБУ на вихідних відправило Семена Семенченко в кардіореанімацію, - повідомила Музика сьогодні близько опівдня.

Вона додала, що про стан чоловіка їй нічого поки невідомо, проте до нього вже допустили адвоката.

Уже через годину Музика вказала, що "суд сьогодні на 14 не відміняється".

Зараз СБУ Семена Семенченко конвоюють з реанімації в лікарні швидкої допомоги в залу суду, - повідомила вона.

Як повідомлялося 14 травня, СБУ підозрює Семена Семенченка у обстрілі телеканалу "112 Україна". Інцидент стався в липні 2019 року.

Раніше, 29 квітня суд залишив Семенченка під вартою. Екс-нардепа підозрюють у створенні приватної військової компанії.

Семен Семенченко суд ушпиталення кардіологія адвокат

Суд змінив запобіжний захід ветерану АТО, який вбив нападника на свій будинок
17 травня 2021, 15:22
Суд відмовив Сергієві Стерненку у скасуванні домашнього арешту
14 травня 2021, 17:13
В Офісі генпрокурора пояснили, чи інкримінують Медведчуку фінансування тероризму
14 травня 2021, 08:36
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
Всі відео »
Глухий кут на 87-му окрузі. Три варіанти для розв'язання проблеми імені Вірастюка-Шевченка
Футбольна перемога замість об'єднаних бульварів. Чим влада Івано-Франківська привітала жителів із днем міста
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Віктор Небоженко
Андрій Смолій
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua