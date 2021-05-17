Верховний суд розгляне касаційні скарги адвокатів Януковича аж 16 серпня
Верховний Суд відклав на 16 серпня засідання щодо розгляду касаційних скарг захисту експрезидента України Віктора Януковича на рішення судів двох інстанцій у справі про державну зраду.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на УНН.
Кримінальне провадження стосовно Януковича... відкласти на 16 серпня на 12:00, — сказав суддя.
Так, адвокат Олександр Байдик під час судового засідання по відеозв’язку повідомив, що не зміг потрапити в Росію до Януковича та попросив додатковий часу для зустрічі з клієнтом для забезпечення його участі в судовому засіданні по відеоконференцзвʼязку.
Захисник Віталій Сердюк пояснив, що відкласти засідання необхідно для того, щоб надіслали до компетентних органів РФ звернення з мотивуванням необхідності прибути адвокату для забезпечення надання правової допомоги та зв’язку з Януковичем.
Клієнт бажає взяти участь, — додав адвокат.
Окрім того, Сердюк зазначив, що захист не може спілкуватися з Януковичем по телефону через цілу низку підстав.
Зокрема у нас є відомості про вжиття заходів здійснення негласного контролю, тому (необхідно — ред.) забезпечити можливість передачі конфіденційної інформації, кожен раз, коли потрібно обговорити позицію, ми відбували до відрядження і в рамках відрядження всі ці питання обговорювали. Зараз з урахуванням карантину виникли з цим певні складнощі, — розповів Сердюк.
При цьому Верховний Суд відмовив у визнанні обов’язковою участі Януковича у судовому засіданні під час касаційного розгляду його справи.
Раніше Верховний Суд запропонував стороні захисту забезпечити участь Януковича під час касаційного розгляду цього кримінального провадження із використанням власних технічних засобів і програмного забезпечення "TrueConf" для відеоконференцзвʼязку.
Як повідомлялося, раніше у справі про узурпацію влади суд перенесли – не прийшли адвокати Януковича. Прокурор попросив суд визнати причини неявки адвокатів неповажними.
Також до бюджету України вперше повернули частину грошей Януковича. Більшість конфіскованих коштів становила готівка.