Верховний суд розгляне касаційні скарги адвокатів Януковича аж 16 серпня

Адвокат хоче поїхати до клієнта в РФ і організувати його участь у судовому засіданні по відеоконференцзв'язку

Адвокат хоче поїхати до клієнта в РФ і організувати його участь у судовому засіданні по відеоконференцзв'язку

Фото з відкритих джерел

Верховний Суд відклав на 16 серпня засідання щодо розгляду касаційних скарг захисту експрезидента України Віктора Януковича на рішення судів двох інстанцій у справі про державну зраду.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на УНН.

Кримінальне провадження стосовно Януковича... відкласти на 16 серпня на 12:00, — сказав суддя.

Так, адвокат Олександр Байдик під час судового засідання по відеозв’язку повідомив, що не зміг потрапити в Росію до Януковича та попросив додатковий часу для зустрічі з клієнтом для забезпечення його участі в судовому засіданні по відеоконференцзвʼязку.

Захисник Віталій Сердюк пояснив, що відкласти засідання необхідно для того, щоб надіслали до компетентних органів РФ звернення з мотивуванням необхідності прибути адвокату для забезпечення надання правової допомоги та зв’язку з Януковичем.

Клієнт бажає взяти участь, — додав адвокат.

Окрім того, Сердюк зазначив, що захист не може спілкуватися з Януковичем по телефону через цілу низку підстав.

Зокрема у нас є відомості про вжиття заходів здійснення негласного контролю, тому (необхідно — ред.) забезпечити можливість передачі конфіденційної інформації, кожен раз, коли потрібно обговорити позицію, ми відбували до відрядження і в рамках відрядження всі ці питання обговорювали. Зараз з урахуванням карантину виникли з цим певні складнощі, — розповів Сердюк.

При цьому Верховний Суд відмовив у визнанні обов’язковою участі Януковича у судовому засіданні під час касаційного розгляду його справи.

Раніше Верховний Суд запропонував стороні захисту забезпечити участь Януковича під час касаційного розгляду цього кримінального провадження із використанням власних технічних засобів і програмного забезпечення "TrueConf" для відеоконференцзвʼязку.

Як повідомлялося, раніше у справі про узурпацію влади суд перенесли – не прийшли адвокати Януковича. Прокурор попросив суд визнати причини неявки адвокатів неповажними.

Також до бюджету України вперше повернули частину грошей Януковича. Більшість конфіскованих коштів становила готівка.