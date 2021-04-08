18:14  08 квітня
До Чернігова доставили додаткові 1500 доз COVID-вакцини
11:16  08 квітня
Підтримка бізнесу на період локдауну: у Раді зареєстрували законопроєкт
18:33  08 квітня
На Донбасі за добу 11 обстрілів, загинув український військовий - штаб
UA | RU
UA | RU
08 квітня 2021, 19:45 745

Справа книги про Стуса: суд постановив стягнути з Медведчука 140 тисяч грн

08 квітня 2021, 19:45 745
Читайте также на русском языке
Раніше нардеп від ОПЗЖ програв справу проти  Вахтанга Кіпіані
Раніше нардеп від ОПЗЖ програв справу проти  Вахтанга Кіпіані
Фото: із відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Київський апеляційний суд ухвалив рішення про стягнення з народного депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука відшкодування витрат видавництва Vivat на розгляд справи щодо заборони поширення книги "Справа Василя Стуса".

Про це у Facebook повідомив адвоката В'ячеслав Якубенко, передає RegioNews.

За його словами, 19 березня апеляційний суд майже повністю задовольнив апеляційні скарги Вахтанга Кіпіані та видавництва Vivat, і зняв заборону на поширення книги "Справа Василя Стуса".

Я тоді написав, що касаційної скарги Медведчука не буде. Він ситий цим процесом по горло. Учора ситуація змінилася. Апеляційний суд задовольнив заяву видавництва Vivat і додатковою постановою стягнув з Медведчука 139,5 тис. грн., витрачених видавництвом на правову допомогу в апеляційній інстанції”, - написав Якубенко.

Адвокат вважає, що тепер Віктор Медведчук буде подавати касаційну скаргу на це рішення, однак офіційна позиція народного депутата щодо цього поки що невідома.

В'ячеслав Якубенко також опублікував копію постанови Київського апеляційного суду.

Нагадаємо, 19 березня Кіпіані виграв справу проти Медведчука щодо книги про Стуса, суд дозволив поширювати його книгу.

Віктор Медведчук суд позов справа ОПЗЖ

Суд вперше оштрафував п’яного водія за новим законодавством
08 квітня 2021, 15:29
Родина Медведчука позбулася шести підсанкційних підприємств у Росії — ЗМІ
08 квітня 2021, 15:08
Погром на Банковій: суд переніс розгляд апеляції одного з учасників протесту
08 квітня 2021, 14:59
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
Всі відео »
Коронавірус, вибори Вірастюка, батл з Марцінківим: чим запам'яталися сто днів прикарпатського очільника Бойчука
Сто днів мера Чернівців Клічука: тотальна зміна керівної команди і продовження передвиборчих обіцянок
Всі публікації »
Віталій Бала
Кирило Сазонов
Віктор Таран
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua