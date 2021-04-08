Справа книги про Стуса: суд постановив стягнути з Медведчука 140 тисяч грн

Раніше нардеп від ОПЗЖ програв справу проти Вахтанга Кіпіані

Раніше нардеп від ОПЗЖ програв справу проти Вахтанга Кіпіані

Фото: із відкритих джерел

Київський апеляційний суд ухвалив рішення про стягнення з народного депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука відшкодування витрат видавництва Vivat на розгляд справи щодо заборони поширення книги "Справа Василя Стуса".

Про це у Facebook повідомив адвоката В'ячеслав Якубенко, передає RegioNews.

За його словами, 19 березня апеляційний суд майже повністю задовольнив апеляційні скарги Вахтанга Кіпіані та видавництва Vivat, і зняв заборону на поширення книги "Справа Василя Стуса".

Я тоді написав, що касаційної скарги Медведчука не буде. Він ситий цим процесом по горло. Учора ситуація змінилася. Апеляційний суд задовольнив заяву видавництва Vivat і додатковою постановою стягнув з Медведчука 139,5 тис. грн., витрачених видавництвом на правову допомогу в апеляційній інстанції”, - написав Якубенко.

Адвокат вважає, що тепер Віктор Медведчук буде подавати касаційну скаргу на це рішення, однак офіційна позиція народного депутата щодо цього поки що невідома.

В'ячеслав Якубенко також опублікував копію постанови Київського апеляційного суду.

Нагадаємо, 19 березня Кіпіані виграв справу проти Медведчука щодо книги про Стуса, суд дозволив поширювати його книгу.