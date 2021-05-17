08:59  17 травня
В Україні після вихідних різко впав добовий показник COVID-19: що відомо
18:06  17 травня
У Полтавській області найкраща ситуація з COVID-вакцинацією в Україні
17:38  17 травня
За добу в зоні ООС окупанти здійснили два обстріли – штаб
UA | RU
UA | RU
17 травня 2021, 16:59 45

Разумков зробив заяву про подальшу роботу Медведчука у Раді

17 травня 2021, 16:59 45
Читайте также на русском языке
Нині Медведчук перебуває під цілодобовим домашнім арештом
Нині Медведчук перебуває під цілодобовим домашнім арештом
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Народний депутат від "Опозиційної платформи - За життя" Віктор Медведчук, який перебуває під цілодобовим домашнім арештом, не зможе брати участь у засіданнях парламенту.

Про це повідомив спікер парламенту Дмитро Разумков на брифінгу 17 травня, пише RegioNews.

"Якщо він перебуває під домашнім арештом, то в залі Верховної Ради він брати участь не зможе, тому що це буде порушенням умов обмежень, які прийняв суд. А щодо роботи в комітеті мені важко відповісти, але він продовжує бути народним депутатом, так, як було, наприклад із Савченко – вона перебувала у в'язниці, але продовжувала бути народним депутатом", – сказав Разумков.

Спікер ВР наголосив, що усі інші свої повноваження Медведчук може виконувати, якщо суд йому це не заборонить.

Щодо того, чи зміниться ситуація, якщо Медведчук перебуватиме за ґратами, Разумков повідомив, що "з в'язниці навряд чи буде можливість виконувати більшу частину своїх повноважень, але статус (нардепа, – ред.) залишиться".

Нагадаємо, 13 травня суд відправив Медведчука під цілодобовий домашній арешт - йому інкримінують державну зраду. Того ж дня поліція одягла на Медведчука електронний браслет стеження.

Україна спікер ОПЗЖ Дмитро Разумков Віктор Медведчук

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
Всі відео »
Глухий кут на 87-му окрузі. Три варіанти для розв'язання проблеми імені Вірастюка-Шевченка
Футбольна перемога замість об'єднаних бульварів. Чим влада Івано-Франківська привітала жителів із днем міста
Всі публікації »
Михайло Басараб
Володимир Фесенко
Віктор Небоженко
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua