Разумков зробив заяву про подальшу роботу Медведчука у Раді

Нині Медведчук перебуває під цілодобовим домашнім арештом

Нині Медведчук перебуває під цілодобовим домашнім арештом

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Народний депутат від "Опозиційної платформи - За життя" Віктор Медведчук, який перебуває під цілодобовим домашнім арештом, не зможе брати участь у засіданнях парламенту.

Про це повідомив спікер парламенту Дмитро Разумков на брифінгу 17 травня, пише RegioNews.

"Якщо він перебуває під домашнім арештом, то в залі Верховної Ради він брати участь не зможе, тому що це буде порушенням умов обмежень, які прийняв суд. А щодо роботи в комітеті мені важко відповісти, але він продовжує бути народним депутатом, так, як було, наприклад із Савченко – вона перебувала у в'язниці, але продовжувала бути народним депутатом", – сказав Разумков.

Спікер ВР наголосив, що усі інші свої повноваження Медведчук може виконувати, якщо суд йому це не заборонить.

Щодо того, чи зміниться ситуація, якщо Медведчук перебуватиме за ґратами, Разумков повідомив, що "з в'язниці навряд чи буде можливість виконувати більшу частину своїх повноважень, але статус (нардепа, – ред.) залишиться".

Нагадаємо, 13 травня суд відправив Медведчука під цілодобовий домашній арешт - йому інкримінують державну зраду. Того ж дня поліція одягла на Медведчука електронний браслет стеження.