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14 травня 2021, 13:55 122

У Запоріжжі директор COVID-лікарні, де сталася пожежа, хоче відновитись через суд

14 травня 2021, 13:55 122
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Він подав позов з вимогою визнати незаконним його відсторонення від посади
Він подав позов з вимогою визнати незаконним його відсторонення від посади
Фото: Суспільне
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Директор Запорізької обласної інфекційної лікарні Володимир Шинкаренко подав позов щодо незаконності його відсторонення від посади на час службового розслідування смертельної пожежі.

Про це повідомляє "Суспільне”, передає RegioNews.

Рішенні про відсторонення директора закладу ухвалила обласна рада 18 березня.

Позов Шинкаренко подав 7 травня, він вимагає визнати протиправним це рішення та поновити його на посаді.

Облрада отримала повідомлення про позов. Він заявляє, що його незаконно відсторонили та буде добиватися справедливості",– розповів голова спецкомісії облради з перевірки діяльності обласної інфекційної лікарні Вячеслав Колесников.

Відповідачами у справі вказані Департамент реєстраційних послуг Запорізької міської ради, Обласна інфекційна клінічна лікарня та Запорізька обласна рада.

Нагадаємо, вночі 4 лютого в інфекційній лікарні Запоріжжя сталася пожежа: загинула лікарка та троє пацієнтів. У ліквідації пожежі було задіяно 60 пожежників.

Згодом повідомлялося, що головлікар Запорізької лікарні не бачить провини завгоспа в трагічній пожежі в медзакладі. Він закликав слідство шукати причину трагедії в особливостях роботи апаратів ШВЛ.

18 березня директора запорізької лікарні, де сталася смертельна пожежа, відсторонили.

суд пожежа смерть позов Запоріжжя директор лікарня

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