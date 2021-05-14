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14 травня 2021, 13:46 283

На Київщині під час пожежі у будинку заживо згорів чоловік

14 травня 2021, 13:46 283
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На місці трагедії рятувальники виявили тіло 44-річного власника будинку
На місці трагедії рятувальники виявили тіло 44-річного власника будинку
Фото: ДСНС
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У селі Чайки Київської області виникла пожежа у приватному будинку, внаслідок якої загинув чоловік 1977 року народження.

Як передає RegioNews, про це повідомили у ДСНС Київської області.

Сьогодні зранку, 14 травня, до оперативно-диспетчерської служби надійшло повідомлення про пожежу у приватному житловому будинку на вулиці Садовій.

По прибуттю рятувальники встановили, що з вікна житлового будинку йде дим.

На місці пожежі виявлено тіло власника будинку 1977 року народження. Пожежу локалізовано о 12:30 та повністю ліквідовано о 14:35", - йдеться у повідомленні.

До гасіння пожежі залучалося дві одиниці техніки та шість осіб особового складу. Причина пожежі наразі встановлюється.

Раніше повідомлялось, що у Донецькій області в результаті пожеж загинули двоє чоловіків.

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