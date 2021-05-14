В Запорожье директор COVID-больницы, где произошел пожар, хочет восстановиться через суд

Он подал иск с требованием признать незаконным его отстранение от должности

Он подал иск с требованием признать незаконным его отстранение от должности

Фото: Суспільне

Директор Запорожской областной инфекционной больницы Владимир Шинкаренко подал иск о незаконности его отстранения от должности на время служебного расследования смертельного пожара.

Об этом сообщает "Суспільне", передает RegioNews.

Решении об отстранении директора учреждения принял областной совет 18 марта.

Иск Шинкаренко подал 7 мая, он требует признать противоправным это решение и восстановить его в должности.

Облсовет получила сообщение об иске. Он заявляет, что его незаконно отстранили и будет добиваться справедливости", - рассказал глава спецкомиссии облсовета по проверке деятельности областной инфекционной больницы Вячеслав Колесников.

Ответчиками по делу указаны Департамент регистрационных услуг Запорожского городского совета, Областная инфекционная клиническая больница и Запорожский областной совет.

Напомним, ночью 4 февраля в инфекционной больнице Запорожья произошел пожар: погиб врач и трое пациентов. В ликвидации пожара было задействовано 60 пожарных.

Впоследствии сообщалось, что главврач Запорожской больницы не видит вины завхоза в трагическом пожаре в медучреждении. Он призвал следствие искать причину трагедии в особенностях работы аппаратов ИВЛ.

18 марта директора запорожской больницы, где произошел смертельный пожар, отстранили.