15:58  13 травня
В Україні використали майже всю вакцину AstraZeneca
12:59  13 травня
В Одесі сталася пожежа в Державному архіві
18:08  13 травня
Війна на Донбасі: бойовики сім разів відкривали вогонь, у ЗСУ - без втрат
UA | RU
UA | RU
13 травня 2021, 16:43 36

На Кіровоградщині зловмисники намагалися створити "паралельні" територіальні громади

13 травня 2021, 16:43 36
Читайте также на русском языке
Через підроблені документи і печатки вони ймовірно планували взяти під контроль майно і природні ресурси кількох селищ регіону
Через підроблені документи і печатки вони ймовірно планували взяти під контроль майно і природні ресурси кількох селищ регіону
Фото: СБУ
Читайте также
на русском языке

СБУ викрила організоване угруповання, причетне до створення незаконних органів місцевого самоврядування у Кіровоградській області.

Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає RegioNews.

За попередніми даними слідства, учасники групи намагалися сформувати на території області декілька фейкових ОТГ для привласнення повноважень офіційних територіальних громад. Для цього вони провели "установчі збори", на яких прийняли рішення про створення псевдоутворень і призначення "керівників".

Встановлено, що через підроблені документи і печатки зловмисники планували взяти під контроль майно і природні ресурси на території декількох селищ регіону, - йдеться в повідомленні.

Під час обшуків за місцями проживання організатора та двох активних учасників угруповання правоохоронці виявили: документацію фейкових ОТГ; фіктивні посвідчення "депутатів"; засоби зв’язку та комп’ютерну техніку, яку ділки використовували для виготовлення підробленої документації.

Тривають слідчі дії в межах кримінального провадження за ст. 353 (самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи) Кримінального кодексу України.

Як повідомлялося, СБУ припинила діяльність фейкової "сільської ради" на Миколаївщині. Фейковий "сільський голова" мав печатку і листувався з державними установами.

Раніше на Запоріжжі спіймали агітаторів, які хотіли відродити СРСР. Вони планували створити фейкові органи радянської влади.

Наприкінці минулого року у Львові затримали організаторів фейкових відділів міської ради. Правоохоронці провели шість санкціонованих обшуків за адресами проживання фігурантів справи у Львівській та Рівненській областях.

СБУ фейк місцева влада Кіровоградська область розслідування

У СБУ фіксують збільшення кібератак на Україну з боку РФ
13 травня 2021, 14:51
У Львівській області розпочалися антитерористичні навчання СБУ
12 травня 2021, 15:25
У Дніпрі викрито ділків, які "зливали" інформацію про слідчі дії правоохоронців
12 травня 2021, 11:56
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
Всі відео »
Футбольна перемога замість об'єднаних бульварів. Чим влада Івано-Франківська привітала жителів із днем міста
Запорізькі іуди: як мера Буряка зрадила його ж коаліція
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Віктор Небоженко
Андрій Смолій
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram