На Кіровоградщині зловмисники намагалися створити "паралельні" територіальні громади

Через підроблені документи і печатки вони ймовірно планували взяти під контроль майно і природні ресурси кількох селищ регіону

Через підроблені документи і печатки вони ймовірно планували взяти під контроль майно і природні ресурси кількох селищ регіону

Фото: СБУ

СБУ викрила організоване угруповання, причетне до створення незаконних органів місцевого самоврядування у Кіровоградській області.

Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає RegioNews.

За попередніми даними слідства, учасники групи намагалися сформувати на території області декілька фейкових ОТГ для привласнення повноважень офіційних територіальних громад. Для цього вони провели "установчі збори", на яких прийняли рішення про створення псевдоутворень і призначення "керівників".

Встановлено, що через підроблені документи і печатки зловмисники планували взяти під контроль майно і природні ресурси на території декількох селищ регіону, - йдеться в повідомленні.

Під час обшуків за місцями проживання організатора та двох активних учасників угруповання правоохоронці виявили: документацію фейкових ОТГ; фіктивні посвідчення "депутатів"; засоби зв’язку та комп’ютерну техніку, яку ділки використовували для виготовлення підробленої документації.

Тривають слідчі дії в межах кримінального провадження за ст. 353 (самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи) Кримінального кодексу України.

Як повідомлялося, СБУ припинила діяльність фейкової "сільської ради" на Миколаївщині. Фейковий "сільський голова" мав печатку і листувався з державними установами.

Раніше на Запоріжжі спіймали агітаторів, які хотіли відродити СРСР. Вони планували створити фейкові органи радянської влади.

Наприкінці минулого року у Львові затримали організаторів фейкових відділів міської ради. Правоохоронці провели шість санкціонованих обшуків за адресами проживання фігурантів справи у Львівській та Рівненській областях.