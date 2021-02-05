На Запоріжжі спіймали агітаторів, які хотіли відродити СРСР

Вони планували створити фейкові органи радянської влади

Вони планували створити фейкові органи радянської влади

Фото: СБУ

На Запоріжжі СБУ припинила діяльність осередку проросійських сепаратистів. На замовлення російських кураторів учасники пропагували ідею відродження СРСР і планували створити фейкові органи радянської влади через процедуру "народовладдя".

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

Учасники групи входили до одного з проросійських радикальних рухів, який виступає за "відродження оновлених республік СРСР". За задумом замовників, фігуранти мали агітувати населення за повернення у "правове поле СРСР", - йдеться у повідомленні.

Потім вони планували сформувати органи радянської держвлади через процедуру так званого "народовладдя". Зловмисники хотіли провести фейкові "всесоюзні вибори" для створення альтернативних органів управління всіх рівнів. Кінцевою метою учасників руху є відновлення СРСР через проведення "відкритого волевиявлення народу", а офіційні органи влади України мали скласти повноваження на користь новообраної радянської влади.

Виконуючи інструкції кураторів з РФ, фігуранти мали звернутися до органів влади з офіційними заявами про нібито бажання громадян відновити Українську РСР. Співробітники СБУ задокументували, що організатор українського осередку руху звернулась з офіційною заявою до державних органів влади щодо відкриття в одному із селищ Запоріжжя виборчої дільниці для проведення фейкового волевиявлення. Вона також вимагала фінансування за рахунок місцевого бюджету, посадовці якого ще мали сприяти проведенню "виборів".

У межах раніше розпочатого кримінального провадження за ч. 1 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) Кримінального кодексу України, тривають слідчо-оперативні дії.

Нагадаємо, на Закарпатті практично відсутні сепаратистські настрої - опитування.