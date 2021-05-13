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13 травня 2021, 14:51 6

У СБУ фіксують збільшення кібератак на Україну з боку РФ

13 травня 2021, 14:51 6
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У правоохоронному органі такі дії пов'язують з концентрацією ворожих військ біля кордонів
У правоохоронному органі такі дії пов'язують з концентрацією ворожих військ біля кордонів
Фото: з відкритих джерел
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Ситуаційний центр кібербезпеки Служби безпеки України фіксує значне зростання кількості кібератак на Україну. Переважно кібератаки спрямовані на органи державної влади, об'єкти критичної інфраструктури та організації приватного сектору.

Як передає RegioNews, про це повідомив начальник управління Департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк на Всеукраїнському форумі "Україна 30".

Зазначається, що на фоні концентрації військ біля кордонів, РФ збільшила кількість кібератак на Україну.

СБУ зафіксувала суттєве зростання кількості кібератак напередодні та під час скупчення військових РФ поблизу держкордону України. Всі вони локалізовані українськими фахівцями", ‒ повідомив Вітюк.

Нагадаємо, в СБУ блокували масштабну хакерську атаку спецслужб РФ на держоргани України.

РФ СБУ кордон хакери маніпуляції

 
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