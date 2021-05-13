У СБУ фіксують збільшення кібератак на Україну з боку РФ
Ситуаційний центр кібербезпеки Служби безпеки України фіксує значне зростання кількості кібератак на Україну. Переважно кібератаки спрямовані на органи державної влади, об'єкти критичної інфраструктури та організації приватного сектору.
Як передає RegioNews, про це повідомив начальник управління Департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк на Всеукраїнському форумі "Україна 30".
Зазначається, що на фоні концентрації військ біля кордонів, РФ збільшила кількість кібератак на Україну.
СБУ зафіксувала суттєве зростання кількості кібератак напередодні та під час скупчення військових РФ поблизу держкордону України. Всі вони локалізовані українськими фахівцями", ‒ повідомив Вітюк.
Нагадаємо, в СБУ блокували масштабну хакерську атаку спецслужб РФ на держоргани України.