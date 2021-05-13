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13 мая 2021, 16:43 36

На Кировоградщине злоумышленники пытались создать "параллельные" территориальные общины

13 мая 2021, 16:43 36
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Через поддельные документы и печати они вероятно планировали взять под контроль имущество и природные ресурсы нескольких поселков региона
Через поддельные документы и печати они вероятно планировали взять под контроль имущество и природные ресурсы нескольких поселков региона
Фото: СБУ
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СБУ разоблачила организованную группировку, причастную к созданию незаконных органов местного самоуправления в Кировоградской области.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

По предварительным данным следствия, участники группы пытались сформировать на территории области несколько фейковых ОТГ для присвоения официальных полномочий территориальных общин. Для этого они провели "учредительные собрания", на которых приняли решения о создании псевдообразований и назначении руководителей.

Установлено, что через поддельные документы и печати злоумышленники планировали взять под контроль имущество и природные ресурсы на территории нескольких поселков региона, - говорится в сообщении.

Во время обысков по местам проживания организатора и двух активных участников группировки правоохранители обнаружили: документацию фейковых ОТГ; фиктивные удостоверения "депутатов"; средства связи и компьютерную технику, которую дельцы использовали для изготовления поддельной документации.

Продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства по ст. 353 (самовольное присвоение властных полномочий или звания служебного лица) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось, СБУ прекратила деятельность фейкового "сельского совета" на Николаевщине. Фейковый "сельский голова" имел печать и переписывался с государственными учреждениями.

Раньше на Запорожье поймали агитаторов, которые хотели возродить СССР. Они планировали создать фейковые органы советской власти.

В конце прошлого года во Львове задержали организаторов фейковых отделов городского совета. Правоохранители провели шесть санкционированных обысков по адресам проживания фигурантов дела во Львовской и Ровенской областях.

СБУ фейк местные власти Кировоградская область расследование

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