У Львівській області розпочалися антитерористичні навчання СБУ

Правоохоронці будуть перевіряти документи громадян та оглядати транспорт

Правоохоронці будуть перевіряти документи громадян та оглядати транспорт

Фото: із відкритих джерел

Сьогодні, 12 травня, у містах Жовква, Дубляни та смт Куликів Львівської області Служба безпеки України розпочала масштабні антитерористичні навчання.

Про це повідомляє "Суспільне” із повідомила речницю СБУ у Львівській області Роксоляну Яворську, передає RegioNews.

За її словами, навчання, які проводить спецслужба, будуть тривати до п'ятниці, 14 травня.

Це будуть відпрацювання умовного замінування, розшук місця дислокації порушників, а також перевірки автомобілів. Зокрема, на блок-постах, таких як "Львів-Дорошів", - розповіла Яворська.

Вона додала, що під час навчань можуть перевіряти документи у громадян та оглядати транспорт.

В СБУ закликали мешканців регіону мати при собі документи, що посвідчують особу.

Нагадаємо, 10 травня повідомлялось, що на Львівщині пройдуть масштабні антитерористичні навчання СБУ.

6 квітня у прикордонних районах півдня України оголосили збори тероборони, резервістів будуть готувати до захисту державного кордону.

Також повідомлялось, що СБУ проведе антитерористичні навчання на Харківщині.

Також у Херсонській області СБУ проводить масштабні антитерористичні навчання.