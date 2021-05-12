У Львівській області розпочалися антитерористичні навчання СБУ
Сьогодні, 12 травня, у містах Жовква, Дубляни та смт Куликів Львівської області Служба безпеки України розпочала масштабні антитерористичні навчання.
Про це повідомляє "Суспільне” із повідомила речницю СБУ у Львівській області Роксоляну Яворську, передає RegioNews.
За її словами, навчання, які проводить спецслужба, будуть тривати до п'ятниці, 14 травня.
Це будуть відпрацювання умовного замінування, розшук місця дислокації порушників, а також перевірки автомобілів. Зокрема, на блок-постах, таких як "Львів-Дорошів", - розповіла Яворська.
Вона додала, що під час навчань можуть перевіряти документи у громадян та оглядати транспорт.
В СБУ закликали мешканців регіону мати при собі документи, що посвідчують особу.
Нагадаємо, 10 травня повідомлялось, що на Львівщині пройдуть масштабні антитерористичні навчання СБУ.
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Також повідомлялось, що СБУ проведе антитерористичні навчання на Харківщині.
Також у Херсонській області СБУ проводить масштабні антитерористичні навчання.